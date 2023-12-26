هل يوجد اجازه راس السنه الميلاديه 2024 في يوم الأحد المقبل؟

بعد أيام تبدأ سنة جديدة وهي عام 2024، ويتساءل الموظفين والموظفات والطلاب والجميع عن موعد اجازه راس السنه الميلاديه 2024، وفي تقرير اليوم نوضح لكم موعد هذه الإجازة، وهل يوجد إجازة من الأساس في هذا اليوم أم لا؟ فضلًا تابعونا.

اجازه راس السنه الميلاديه 2024

يبحث الكثيرون عن موعد اجازة رأس السنة الميلادية، ولكن لا يوجد إجازة رسمية في هذا اليوم، بل يوم عمل رسمي في كل القطاعات الحكومية والمدارس، ويوافق رأس السنة الأحد المقبل والذي يوافق 31 من ديسمبر 2023، وبداية من يوم الاثنين الأول من شهر يناير من عام 2024، وتأتي مظاهر الاحتفال بتلك المناسبة على النحو التالي:

خروج الأشخاص إلى السينمات.

شراء أشجار الكريسماس بمختلف أشكالها وتزين المنازل بها.

شراء حلويات بمختلف أنواعها.

زيارة الأصدقاء والأقارب.

إجازات عام 2024 في مصر

وضحنا لكم حقيقة وجود اجازه راس السنه الميلاديه في مصر، وبالنسبة للإجازات الرسمية بعام 2024، فهي على النحو التالي: