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هل يوجد اجازه راس السنه الميلاديه 2024 في يوم الأحد المقبل؟
بعد أيام تبدأ سنة جديدة وهي عام 2024، ويتساءل الموظفين والموظفات والطلاب والجميع عن موعد اجازه راس السنه الميلاديه 2024، وفي تقرير اليوم نوضح لكم موعد هذه الإجازة، وهل يوجد إجازة من الأساس في هذا اليوم أم لا؟ فضلًا تابعونا.
اجازه راس السنه الميلاديه 2024
يبحث الكثيرون عن موعد اجازة رأس السنة الميلادية، ولكن لا يوجد إجازة رسمية في هذا اليوم، بل يوم عمل رسمي في كل القطاعات الحكومية والمدارس، ويوافق رأس السنة الأحد المقبل والذي يوافق 31 من ديسمبر 2023، وبداية من يوم الاثنين الأول من شهر يناير من عام 2024، وتأتي مظاهر الاحتفال بتلك المناسبة على النحو التالي:
- خروج الأشخاص إلى السينمات.
- شراء أشجار الكريسماس بمختلف أشكالها وتزين المنازل بها.
- شراء حلويات بمختلف أنواعها.
- زيارة الأصدقاء والأقارب.
إجازات عام 2024 في مصر
وضحنا لكم حقيقة وجود اجازه راس السنه الميلاديه في مصر، وبالنسبة للإجازات الرسمية بعام 2024، فهي على النحو التالي:
- يوم الأحد 7 من يناير بمناسبة عيد الميلاد الجديد.
- الخميس 25 يناير عيد الشرطة وثورة يناير.
- يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 عيد الفطر المبارك وإلى يوم الجمعة 12 من نفس الشهر.
- يوم الخميس 25 إبريل عيد تحرير سيناء.
- يوم الأربعاء 1 مايو بمناسبة عيد العمال.
- يوم الاثنين 6 من مايو 2024 شم النسيم.
- الأحد 16 يونيو وقفة عرفات.
- إجازة عيد الأضحى من يوم الاثنين 17 يونيو إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024.
- يوم الأحد الموافق يوم 30 يونيو بمناسبة ثورة 23 يوليو لعام 2024.
- يوم الاثنين 8 يوليو 2024 وهو رأس السنة الهجرية.
- يوم الثلاثاء 23 يوليو عيد الثورة.
- يوم الاثنين 16 سبتمبر بمناسبة المولد النبوي الشريف.
- الاثنين 6 من أكتوبر ذكرى نصر اكتوبر.