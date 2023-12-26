“رابط مفعل” إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين وخبر سار لمستحقي الإضافة

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، رابط الاستعلام عن إضافة المواليد الجدد في بطاقات الرقم القومي، فضلاً عن أن الوزارة قامت بقبول طلبات الإضافة الجديدة، حتى يتم العمل على مراجعتها بشكل واضح ودقيق، ومن ثم يتم العمل على إخطار المكاتب التابعة لها بإرسال رسائل إلى جميع المقبولين لكي يتم استكمال إجراءات الانضمام الجديدة، وفقًا لما نوضح لكم في السطور التالية.

المستحقين لإضافة المواليد على بطاقات التموين

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية بعض الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقات التموين، وفقًا لما يلي:-

جميع المستحقون من معاش تكافل وكرامة.

كذلك الفئات الحاملين لكارت الخدمات المتكاملة.

الفئات المستحقة لمعاش التضامن الاجتماعي.

جميع أبناء الشهداء يحق لهم إضافة المواليد.

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، كما على النحو الأتي:-

الذهاب إلى موقع مصر الرقمية.

كذلك يتم الضغط على زر “تسجيل الدخول”.

بعد ذلك يتم اختيار الخدمات التموينية.

بعدها يتم العمل على إضافة عدد أفراد الأسرة.

إدخال رقم البطاقة التموينية وكذلك اسم الأبن والابنة رباعيًا.

التأكد من البيانات التي تم إدخالها.

ليتم في النهاية الضغط على زر “إضافة المواليد”.

وعقب إضافة المولود الجديد عبر الموقع الرسمي للمنصة، يتم العمل على مراجعته من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية التابعة لكل محافظة، ليتم إعلان جميع المقبولين.