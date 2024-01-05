قبل الغرامة ما تنزل .. استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا عبر الشركة المصرية للاتصالات

كثير من الأشخاص يقومون بالبحث عن طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، فيمكن أن يتم الاستعلام بسهولة عن طريق موقع الشركة المصرية للاتصالات، وفيما يلي سنرفق لكم تفاصيل الاستعلام ورابط الاستعلام أيضًا المخصص من جانب الشركة لكل المواطنين.

فاتورة التليفون الأرضي

فيما يلي شرح مفصل لخطوات معرفة فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023 باستخدام موقع الشركة المصرية للاتصالات:

في البداية قم بفتح موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط.

بعد ذلك سيظهر لك صفحة موقع الشركة المصرية للاتصالات.

بعدها يتوجب عليك إدخال كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي، في الجزء السفلي من الصفحة، سترى خانة “أدخل كود المحافظة ورقم الهاتف”.

بعد ذلك أدخل كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي في هذه الخانة، ثم اضغط على زر “إظهار الفواتير”.

الضغط على أيقونة “إظهار الفواتير”

سيظهر لك قائمة بجميع فواتير التليفون الأرضي التي تم إصدارها لك.

بعدها، ابحث عن فاتورة شهر ديسمبر 2023، ثم اضغط على أيقونة “إظهار الفاتورة”.

سيظهر لك تفاصيل الفاتورة بما في ذلك قيمة الفاتورة والتاريخ وطريقة السداد.

يمكنك طباعة الفاتورة أو حفظها على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول.

طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي

يمكن بمنتهى السهولة الآن أن يتم سداد تلك الفاتورة عن طريق الضغط على هذا الرابط، ومن ثم السير على النقاط المقبلة: