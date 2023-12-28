من هُنــا .. لينك استخراج نتائج القبول المركزي الدور الثالث في الجامعات الحكومية العراق

بعد قيام وزاره التعليم بغلق الاستمارة التي تتعلق بالقبول المركزي المرفقة بواسطة القناة التي تتعلق بها يترقب العديد من الطلاب الكشف عن موعد تلك النتائج الخاصة بالقبول المركزي ثالث دور، وعلى حسب التصريحات الخاصة بالمسؤولين، فلم تعلن هذه النتيجة الى هذا الوقت الجاري، ومن الممكن ان يتم الإعلان عنها مع اخر الأسبوع الحالي او بدء الأسبوع القادم وتبعا للتصريحات فان معدل القبول بكلا من الكليات وأيضا مختلف المعاهد بالعراق لكل الطلبة والطالبات بثالث دور تكون مبشرة جدا، ويكون هناك انخفاض بشكل ملحوظ في اقل حد للالتحاق بالكليات العراقية المختلفة.

نتائج القبول المركزي الدور الثالث

من الممكن أن تستعلم عن نتائج القبول المركزي ثالث دور إلكترونيًا، عن طريق اتباع النقاط المقبلة:

الخطوة الأولى: الانتقال إلى الموقع الرسمي للاستعلام، من هنا.

الخطوة الثانية: انتقاء نتائج القبول المركزي .

الخطوة الثالثة: تدوين الرقم الامتحاني المتعلق بالطالب.

الخطوة الأخيرة: الضغط على زر “استعلام”.

شروط القبول المركزي لطلاب الدور الثالث 2024

في إطار عرض رابط استمارة القبول المركزي ثالث دور 2023 سنعرض فيما يلي كافة الشروط المحددة للقبول: