أنها تقترب|.. موعد صرف منحة طلبة المدارس 2023 العراق وخطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين

تم تحديد موعد صرف منحة طلبة المدارس 2023 في العراق بواسطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتم الإعلان عن الشروط الضرورية للحصول على هذه المنحة، ومن المتوقع أن يستفيد طلاب المدارس في جميع محافظات العراق، ورغم تأخر موعد الصرف، قامت الوزارة بالكشف عن المواعيد لتطمئن الطلاب، مما يعكس دعم الحكومة العراقية لجميع فئات الشعب المستحقة للدعم، وفي هذا السياق، نكشف من خلال مقالنا عن تفاصيل موعد صرف منحة طلبة المدارس لعام 2023 في العراق.

موعد صرف منحة طلبة المدارس 2023 العراق

تم تأكيد موعد صرف منحة طلبة المدارس لعام 2023 في بيان من الهيئة الاجتماعية، حيث سيتم صرف المنحة بشكل رجعي لشهري أكتوبر ونوفمبر، بقيمة إجمالية تبلغ 135 مليار دينار عراقي، كما أعلن السيد أحمد الموسوي أن صرف المنحة سيتم إلكترونياً نظراً للعدد الكبير للطلاب المستفيدين، البالغ عددهم مليون و850 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل التعليمية.

ومن المتوقع صرف المنحة خلال الأسبوع القادم وفي بداية شهر يناير 2024، وتقوم الحكومة العراقية بمبادرات اجتماعية متعددة، بما في ذلك منحة العائدين لدعم الأسر العائدة إلى العراق، بالإضافة إلى بطاقات التموين التي توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وأخيرًا الوجبة الأخيرة التي تقدم دعمًا ماليًا.

اسماء الطلاب المستفيدين من منحة طلبة المدارس

بخصوص أسماء الطلاب المستفيدين من منحة طلبة المدارس، يُمكن للطلاب الاطلاع على القوائم عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل العراقية، وتؤكد مصادر مسؤولة في الوزارة أن القوائم ستكون جاهزة قريبًا وسيتم نشرها على الموقع الرسمي في أقرب وقت ممكن.

وللطلاب الذين تقدموا للحصول على المنحة ولم تظهر أسماؤهم في القوائم على الموقع، يُشجعون على زيارة إدارات المدارس لتسجيل أسمائهم مرة أخرى في القوائم المخصصة للمستحقين.