« شوف أسمك منهم ولا لا » .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق 2023 جميع المحافظات موقع وزارة العمل

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن القائمة الجديدة للأشخاص الذين سيحصلون على الرعاية الاجتماعية خلال عام 2023، هذه الرعاية تشمل مجموعة من الخدمات والمساعدات التي توفر الدعم للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة أو الفئات الضعيفة في المجتمع، مثل المسنين، والأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات ذات الدخل المحدود، وتأتي هذه القائمة بعد دراسة دقيقة للحالات والظروف المحيطة بهذه الفئات، بهدف تقديم الدعم اللازم لهم وتحسين جودة حياتهم.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

في إطار مبادرة حكومية تهدف إلى دعم الأسر المحتاجة في العراق، استلمت وزارة الشؤون الاجتماعية حوالي 300 ألف طلب للحصول على الدفعة الاجتماعية الحالية، هذه الدفعة تشمل الأسماء التي ستستفيد من الرعاية الاجتماعية 2023، يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتقديم الدعم والمساعدة لجميع الأسر المحتاجة في البلاد، وتحسين الظروف المعيشية لهم.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالعراق 2023

للاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق يمكنك اتباع هذه الخطوات:

قم بالذهاب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

عند الوصول إلى الموقع قم بالضغط على”منصة مظلتي”.

ستظهر لك صفحة جديدة، قم بالتنقل في الصفحة حتى تصل إلى قسم الرعاية الاجتماعية وانقر عليه.

بمجرد الدخول إلى قسم الرعاية الاجتماعية، ستجد خيار “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”، قم بالنقر عليه.

ستظهر صفحة جديدة بها نموذج لإضافة المعلومات المطلوبة.

قم بإدخال المعلومات المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة.

بعد إكمال إدخال المعلومات، انقر على زر “استعلام عن أسماء المشمولين الجدد”.

وأخيراً ستظهر قائمة بأسماء المستفيدين من الوجبة السابعة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023