هنا.. استعلام اهلية القبول فى الضمان الاجتماعى المطور برقم الهوية 1445 وشروط الاستحقاق

يعد الضمان الاجتماعي المطور، برنامجًا موجهًا لدعم الاسر ذات الدخل المحدود والمعوزة، بهدف توفير جميع احتياجاتهم وتحسين مستوى معيشتهم، يتم صرف راتب الدعم عادة في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، باستثناء الايام الرسمية العطلة، إذا كان يوم صرف الدعم يوافق عطلة رسمية، فسيتم تقديمه قبل أو بعد ذلك اليوم بمدة يوم واحد، في هذا المقال، سنشرح الخطوات اللازمة للاستعلام عن اهلية الأفراد المستفيدين من البرنامج.

شروط الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور

وزارة الموارد البشرية أعلنت عن مجموعة من الشروط اللازمة للاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور، لتقوم الوزارة بتأكد من أن جميع هذه الشروط متوفرة لدى المتقدم، قبل أن يكون مؤهلا للحصول على الدعم، ومن بين الشروط المطلوبة المذكورة شروط الاستحقاق، للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور هي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية ومقيم في المملكة.

أكدت وزارة الموارد البشرية وجود استثناءات لشرط الجنسية، حيث يشمل ذلك حاملي بطاقات التنقل وأبناء المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة من رجل غير سعودي، وكذلك المرأة غير السعودية المتزوجة من رجل سعودي.

يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم الحد الاقصى المحدد للحصول على الدعم.

يجب أن لا يكون لدى المتقدم أو أفراد أسرته أصول أو عقارات ذات قيمة.

يجب على المتقدم أن يلتزم بتوفير جميع احتياجات الرعاية الصحية والتعليمية لأفراد الاسرة.

يجب المشاركة في برامج التدريب والتوظيف التي تقدمها وزارة الموارد البشرية.

خطوات استعلام أهلية الضمان الاجتماعي 1445

للاستعلام عن اهلية الضمان الاجتماعي، يمكن اتباع الخطوات التالية ببساطة: