شوف أسمك في الكشوفات ولا لا .. أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 منصة مظلتي

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أسماء المستفيدين في الوجبة التاسعة من الرعاية الاجتماعية، وهي الوجبة الأخيرة لهذا العام، حيث قررت حكومة العراق دعم جميع الأسر المحتاجة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الذي أثر على العالم بأسره، مع عدم زيادة الرواتب، وفي هذا السياق وضعت الوزارة العديد من الشروط التي يجب تحقيقها للقبول والاستفادة من الرعاية الاجتماعية، وسنوضح هذه الشروط في الفقرات التالية.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

أتاحت الوزارة موقعها الرسمي لتمكين المواطنين من تحميل قائمة الأسماء المقبولة في برنامج الرعاية، حيث يمكن للأفراد التسجيل عبر الرابط نفسه الذي يتواجد عليه منصة “مظلتي” على الإنترنت، حيث يتم إكمال عملية التقديم بشكل إلكتروني من خلال إدخال جميع البيانات المطلوبة.

الذهاب إلى موقع منصة مظلتي.

انقر على قسم الرعاية الاجتماعية للوصول إلى قائمة الأسماء المشمولة.

اضغط على خدمة استعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة التاسعة.

أدخل بدقة معلومات المواطن الذي قدَّم الطلب.

انقر على زر استعلام عن أسماء المشمولين الجدد لعرض أسماء المستفيدين في الوجبة التاسعة من الرعاية الاجتماعية.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

بعد أن أوضحنا اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، يمكنك معرفة شروط القبول، حيث حددت وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق شروطاً محددة لاختيار المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 2023، تشمل هذه الشروط: