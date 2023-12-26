الكهرباء وسنينها|.. تعرف على موعد إنتهاء انقطاع الكهرباء بمصر 2024 وما هو سبب انقطاعها؟

شهدت مصر تحديداً مواعيد انقطاع التيار الكهربائي للمواطنين، حيث تضافرت جهود الحكومة لتقليل الأحمال وتوفير الطاقة الكهربائية نظرًا للعجز الكبير في الإمداد، وتمت معالجة هذا العجز عبر جدول زمني يتيح انقطاع الكهرباء لساعة يوميًا في كل منطقة، وسيتم نشر جميع التفاصيل ذات الصلة عبر موقعنا.

ما هو موعد انتهاء قطع الكهرباء؟

بحسب التحقيقات المستمرة والاستفسارات المكررة من المواطنين حول موعد إنهاء قطع الكهرباء، أعلنت الحكومة المصرية حتى الآن عدم تحديد موعد نهائي لاستئناف التيار الكهربائي.

ويتوقع الاستمرار في نظام تقليل الأحمال حتى منتصف فصل الشتاء في عام 2024 أو نهاية فبراير المقبل، نظرًا لتراجع إمدادات الوقود (الديزل والغاز) من بعض المحطات.

ووفقًا لبعض المصادر في وزارة الكهرباء المصرية، لا يوجد حتى الآن خطط لوقف انقطاع الكهرباء نظرًا لنقص الكميات الكافية من الوقود الضروري لتشغيل المحطات.

ما هو سبب انقطاع الكهرباء في مصر؟

تزايدت الاستفسارات حول أسباب انقطاع التيار الكهربائي في جمهورية مصر العربية، ويرجع ذلك إلى نقص الطاقة، ندرة مصادر الطاقة، وارتفاع أسعار الوقود. تمت أعمال صيانة في محطات متعددة لتوفير الوقود، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء.

كما شهدت سكان القاهرة وبعض المحافظات تفاقمًا في الأزمة مع زيادة مدة انقطاع الكهرباء من ساعة إلى ساعتين في المتوسط. وحتى الآن، لم تحدد الحكومة المصرية موعد انتهاء قطع الكهرباء، ويُتوقع استمرار نظام تخفيف الأحمال حتى منتصف فصل الشتاء الحالي.