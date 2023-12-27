شروط التقديم لدعم ريف 1445هـ .. رابط وطريقة التقديم للحصول على الدعم

شروط التقديم لدعم ريف، استمرت المملكة العربية السعودية من خلال وزارة البيئة والمياه والزراعة في تطوير قطاع الزراعة وتقديم الدعم للمزارعين لتحقيق الاستقرار المهني والمادي، تجسد هذه الجهود بشكل واضح من خلال إطلاق منصة ريف التي تعكس التزام الدولة بتحسين وتطوير القطاع الزراعي، وتوفير الدعم والموارد للمزارعين لتحقيق نجاح مستدام في أعمالهم.

شروط التقديم لدعم ريف 1445

للمزارع الذي يتقدم بطلب الدعم المادي عبر برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف”، يتوجب عليه تحقيق مجموعة من الشروط، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حامل بطاقة التنقل.

يجب أن يكون المتقدم يعمل في مجال زراعي محدد من قبل البرنامج.

يتوجب أن يكون المتقدم مقيمًا في إحدى المناطق الإدارية المشمولة بالدعم.

يجب ألا يكون المتقدم موظفًا حكوميًا أو خاصًا.

يجب أن يكون عمر المتقدم 21 عامًا على الأقل.

يجب أن لا يتجاوز دخل المتقدم الشهري 6000 ريال سعودي.

يجب أن لا يتجاوز الدعم المباشر المستلم من مختلف البرامج المسجلة 54 ألف ريال سعودي.

يجب أن لا يكون المستفيد مسجلاً في أكثر من ثلاث برامج.

طريقة التقديم على دعم ريف

بعد استيفاء شروط الحصول على الدعم المادي من برنامج “ريف”، يمكن للمزارعين تقديم طلبهم للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية: