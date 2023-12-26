التقديم على بطاقة التموين بالعراق 2024 رابط وشروط التسجيل في البطاقة التموينية

التقديم على بطاقة التموين بالعراق هي من أهم الأمور التي يبحث عنها شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف المحافظات، فضلاً عن أن وزارة التموين والتجارة العراقية، سهلت إمكانية التقديم على البطاقات التموينية بشكل إلكتروني، بحيث يسهل القيام بالتقديم عليها، إضافة إلى أن هذه الخدمة جاءت مواكبة للعصر الرقمي الذي يمر به العالم، وفي مقال اليوم سنوضح لكم كيفية التقديم على بطاقة التموين بالعراق.

خطوات التقديم على بطاقة التموين بالعراق 2024

هناك بعض الخطوات الهامة للقيام بالتقديم على بطاقة التموين في العراق إلكترونيًا، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

أولاً يُرجى الذهاب إلى موقع التسجيل لبطاقة التموين.

بعد ذلك يتم الضغط على زر “تسجيل الدخول”.

التوجه إلى الصفحة الرئيسية من الموقع مباشرة.

القيام بملء جميع البيانات التي تطلبها الوزارة بشكل واضح وصحيح.

إرفاق جميع الوثائق المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك.

التأكد من كافة المعلومات والمستندات التي يتم إدخالها.

ليتم في النهاية الضغط على زر “إرسال الطلب”.

شروط التقديم على بطاقة التموين بالعراق

جاءت أهم شروط التقديم على بطاقة التموين بالعراق، وفقًا للأتي:-