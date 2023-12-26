اخنزي ورقة ودراهم.. شروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 وطريقة التسجيل عبر www.anem.dz

تُقدم الحكومة الجزائرية بتقديم منح لا تُحصى ولا تُعد للمواطنين والمواطنات بدولة الجزائر، ومن ضمن ملفات المنح المطروحة للمواطنين هي منحة المراة الماكثة بالمنزل، ونجد السيدات يتساءلن في الوقت الحالي عن شروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 وما الأوراق المطلوبة للتقديم والحصول عليها، ونذكر لكم كيفية التسجيل أيضًا، فكونوا معنا.

شروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

بناء على التصريحات الموضحة فيما يخص منحة السيدة الماكثة في المنزل، فإن المستفيدات منها، ينبغي توافر الشروط التالية بهم:

ينبغي أن تكون المتقدمة حاملة للجنسية الجزائرية.

عمر السيدة يبدأ من 19 سنة ويصل إلى 40 سنة فقط.

امتلاك السيدة لمؤهل جامعي.

الإقامة بشكل دائم بالأراضي الجزائرية.

تمتلك السيدة أطفال ولم تحصل على المنحة قبل ذلك.

لا يمتلك زوج السيدة دخل ثابت، وفي حال حصوله على وظيفة بدخل ثابت تنقطع المنحة عنها.

الأوراق المطلوبة للحصول على منحة المرأة الماكثة

وضحت الوكالة الوطنية للتشغيل يجب أن تتوفر بها حتى تحصل على تلك المنحة، وقد أتت الأوراق لمن يتوافر بهم الشروط على النحو التالي:

تقديم منحة المراة الماكثة بالجزائر 2024

وضحنا لكم شروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 والأوراق المطلوبة للحصول على تلك المنحة، وبالنسبة للتقديم، فهي كالتالي:

زيادة موقع الوكالة الوطنية للتشغيل على شبكة الإنترنت.

على شبكة الإنترنت. تُسجل السيدة بياناتها، ومن ثم ترفع كل الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم.

تقوم بإرسال الطلب وسيتم فحص طلبها بعد ذلك وإن كانت مستحقة ستُصرف المنحة لها.

وقد جاءت تلك المنحة من أجل تشجيع السيدة الجزائرية للحفاظ على أسرتها والاهتمام بمنزلها وأولادها.