خطوات الاستعلام عن الراتب من منصة اعتماد 2024 للقطاعين العام والخاص

الاستعلام عن الراتب من منصة اعتماد، يعد جزءًا من الخدمات الإلكترونية المتاحة للأفراد في المملكة، إلى جانب خدمة الاستعلام عن الرواتب والمستحقات، تقدم المنصة مجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى التي تهم الأفراد، من ضمن هذه الخدمات، تبرز خدمة استعادة المستحقات والتي تسمح للأفراد بالاستعلام واسترداد أي مبالغ أو حقوق مالية قد تكون مستحقة لهم بناءً على البيانات المتاحة في النظام.

الاستعلام عن الراتب من منصة اعتماد

للاستعلام عن الراتب والمستحقات من خلال منصة اعتماد، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الانتقال مباشرة إلى منصة اعتماد.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

اختيار “الأفراد” من القائمة المنسدلة.

إكمال عملية تسجيل الدخول والتحقق.

النقر على زر “الخيارات”.

اختيار “الرواتب للأفراد” من القائمة المتاحة.

الاطلاع على تفاصيل الراتب والمستحقات.

تسجيل دخول منصة اعتماد

لتسجيل الدخول إلى منصة اعتماد الإلكترونية للأفراد، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الانتقال مباشرة إلى منصة اعتماد.

النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

اختيار “الأفراد” من القسم السفلي للقائمة.

النقر على خيار “كلمة المرور ورسالة”.

إدخال رقم الهوية في حقل اسم المستخدم.

كتابة كلمة المرور المرتبطة بحساب المستفيد على أبشر.

الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

إجراء التحقق المطلوب للدخول إلى الحساب.

أهداف منصة اعتماد

تسعى منصة اعتماد تسعى جاهدة لتحقيق الأهداف التالية بشكل شامل: