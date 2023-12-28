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خطوات الاستعلام عن الراتب من منصة اعتماد 2024 للقطاعين العام والخاص
الاستعلام عن الراتب من منصة اعتماد
الاستعلام عن الراتب من منصة اعتماد، يعد جزءًا من الخدمات الإلكترونية المتاحة للأفراد في المملكة، إلى جانب خدمة الاستعلام عن الرواتب والمستحقات، تقدم المنصة مجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى التي تهم الأفراد، من ضمن هذه الخدمات، تبرز خدمة استعادة المستحقات والتي تسمح للأفراد بالاستعلام واسترداد أي مبالغ أو حقوق مالية قد تكون مستحقة لهم بناءً على البيانات المتاحة في النظام.
الاستعلام عن الراتب من منصة اعتماد
للاستعلام عن الراتب والمستحقات من خلال منصة اعتماد، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- الانتقال مباشرة إلى منصة اعتماد.
- النقر على أيقونة تسجيل الدخول.
- اختيار “الأفراد” من القائمة المنسدلة.
- إكمال عملية تسجيل الدخول والتحقق.
- النقر على زر “الخيارات”.
- اختيار “الرواتب للأفراد” من القائمة المتاحة.
- الاطلاع على تفاصيل الراتب والمستحقات.
تسجيل دخول منصة اعتماد
لتسجيل الدخول إلى منصة اعتماد الإلكترونية للأفراد، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- الانتقال مباشرة إلى منصة اعتماد.
- النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.
- اختيار “الأفراد” من القسم السفلي للقائمة.
- النقر على خيار “كلمة المرور ورسالة”.
- إدخال رقم الهوية في حقل اسم المستخدم.
- كتابة كلمة المرور المرتبطة بحساب المستفيد على أبشر.
- الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.
- إجراء التحقق المطلوب للدخول إلى الحساب.
أهداف منصة اعتماد
تسعى منصة اعتماد تسعى جاهدة لتحقيق الأهداف التالية بشكل شامل:
- زيادة مستويات الشفافية في المنافسات الحكومية: عن طريق توفير بيئة إلكترونية تمكّن من إجراء المنافسات بشفافية ونزاهة، مما يضمن عدالة العروض وتكافؤ الفرص.
- زيادة نسبة مشاركة المنشآت المتوسطة والصغيرة: عن طريق توفير فرص متساوية للمشاركة في العطاءات والمنافسات الحكومية، مما يعزز التنافسية ويدعم نمو وازدهار هذه الشركات.
- تعزيز دور المحتوى المحلي في تنمية السعودية الاقتصادية: من خلال تشجيع استخدام المنتجات والخدمات المحلية في العطاءات والمشاريع الحكومية، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز الصناعات المحلية.
- رفع كفاءة الإنفاق لجهات القطاع الحكومي في المملكة: عن طريق تحسين العمليات المالية وتقليل التكاليف والتأكد من جودة العروض وفعالية استخدام الموارد المالية.
- توحيد الإجراءات وتسهيلها، بالإضافة إلى سرعة وسهولة إنجاز المعاملات المالية: من خلال تبسيط الإجراءات وتطبيق عمليات تقنية متقدمة، مما يسهل ويسرع عمليات الإنفاذ والتنفيذ.