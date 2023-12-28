رسمي نزل .. جدول امتحانات الصف الاول والثاني الاعدادي الترم الأول 2024

هناك كثير من المحافظات قامت الإعلان عن الجدول الخاص بي اختبارات الصف 1 و2 الاعدادي الترم الاول وذلك للعام 20،24، من ضمنهم محافظة الشرقية ومجموعة من المحافظات الأخرى التي قامت بالإعلان عن النتائج عبر مواقعها الرسمية، وفيما يلي سنتعرف على التفاصيل.

جدل امتحانات الصف الاول والثاني الاعدادي الترم الأول

قامت مديريات التربية والتعليم بالإعلان عن الجدول المحدد لي اختبارات الفصل الدراسي الأول في مجموعة من المحافظات وذلك لطلاب المرحلة الإعدادية الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث الاعدادي لان مجموعه كبيره جدا من الطلاب للصفوف الإعدادية يرغبون في معرفة الموعد المحدد للامتحانات والجدول الخاص بها وترتيب المواد في الجدول لذلك سناتي فيما يلي على ذكر هذا الجدول في بعض المحافظات ومن أهم هذه المحافظات محافظة الشرقية.

جدول امتحانات الترم الاول المرحلة الإعدادية

جاء اخر الجدول الذي أعلنته محافظة الشرقية عن امتحانات الترم الاول للمرحلة الاعدادية الصف الاول الإعدادى ما يلي

تبدأ الاختبارات يوم الثلاثاء والذي يوافق اثنين من شهر يناير وهو موعد المحدد لإجراء اختبار اللغة العربية وأيضا اختبار ماده التربية الدينية.

أما يوم الخميس الذي يوافق الرابع من شهر يناير للعام 2024 فهو موعد اجراء اختبارات مادتي الهندسة ماده اللغه الإنجليزية.

يأتي يوم 13 من شهر يناير لعام 2024 والذي تم تحديد فيه انه سيتم اجراء امتحان مادة الجبر والاحصاء وكذلك إجراء اختبار مادة الدراسات الاجتماعية.

أما عن يوم 15 من شهر يناير لعام 2021 فهو اختبار مادة العلوم وأيضا اجراء اختبار مادة الكمبيوتر والتربية الفنية.

جدول الاختبارات الترم الأول المرحلة الإعدادية الصف الثاني

فيما يلي هذا الجدول المتعلق بالصف 2 الإعدادي: