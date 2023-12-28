رسميًا اتحدد .. موعد إجازة الفصل الثاني في المملكة والتقويم الدراسي 1445

مواطنين كثيره يبحثون عن الموعد الذي يتعلق ببدء عطلة الفصل الثاني، حيث ان وزاره التربية والتعليم قد أوضحت هذا الموعد، لذا سوف نتعرف عليه فيما يلي في هذا المقال بالتفصيل وكذلك كل ما يتعلق بالتقويم الدراسي بالمملكة.

موعد إجازة الفصل الثاني

بينت وزاره التربية والتعليم بالمملكة الموعد الذي يتعلق ببدء عطله الفصل الدراسي الثاني، إذ إنها قالت إنه من المفترض أن تبدا تلك الفترة في يوم الخميس الذي يكون موافق 22 من جمادى ثاني، والذي يوافق أيضا الرابع من شهر يناير 2024م، وهذا يتيح للطلبة والطالبات فرصه رائعة لكي يأخذه قسطا من الراحة، وأيضا هدنه ذهنية بشكل مؤقت.

التقويم الدراسي 1445

بالنسبة للتقويم الدراسي للعام الدراسي 1445، فقد تم تأدية بعض التغييرات في المواعيد، ولكن لم تؤثر على موعد الفصل الدراسي الثالث من هذا العام، وقد قامت وزارة التعليم بمراعاة المواعيد خلال شهر رمضان المبارك، وإليكم تفاصيل موعد الاختبارات الشهرية الترم الثاني كما يلي:

بدء الترم الثالث 3 مارس 2024.

عيد الفطر سيكون في 28 مارس 2024.

استئناف الدراسة عقب عطلة عيد الفطر في 15 أبريل 2024.

كما أنه تبدأ الإجازة المطولة في 2 مايو 2024.

هذا أنه سوف يتم انتهاء الفصل الدراسي الثالث 10 من يونيو 2024.

انطلاق العام الدراسي الجديد 1445-1446، وذلك من يوم 18 أغسطس 2024.

حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثالث

بينت وزارة التعليم بشأن إلغاء الفصل الثالث 1445هـ، أنه لا يوجد صحة على هذا الحديث، فمن الجدير بالذكر أن الدراسة بالمملكة كما هي 3 فصول، وليس هناك نية لإلغاء هذا الفصل.