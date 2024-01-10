اتحدد رسمي .. موعد اجازة نصف العام الدراسي 2024 وبداية الترم الثاني

وزارة التربية والتعليم قد أوضحت هذا الموعد الي يتعلق ببدء عطلة وإجازة نصف العام الدراسي، كما أنها بينت المواعيد الأخرى التي تتعلق بالخطة الدراسية للعام الدراسي 2024م، لذا سوف نرفق لكم كل هذه المواعيد بالتفصيل على حسب ما تم الكشف عنه من الوزارة.

موعد اجازة نصف العام الدراسي

بينت الوزارة الموعد المتعلق ببدء امتحانات نصف العام، وبينت أيضًا خريطة العام الدراسي كما يلي:

انطلق الترم الأول في 30 سبتمبر الماضي.

في 9 يناير 2024، تنطلق اختبارات النقل لصفوف التعليم الفني.

ينتهي الترم الأول في 25 يناير 2024

إلى جانب ذلك، تأتي عطلة نصف العام لتمتد من يوم السبت 27 يناير 2024 حتى يوم الخميس 8 فبراير 2024.

هذا بجانب أنه يشهد يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 بداية الترم الثاني، وتأتي يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024 كنهاية لهذا الفصل.

كما أنه في 25 مايو 2024، تنطلق اختبارات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية. تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في 1 يونيو 2024.

كذلك أنه في يوم 15 يونيو 2024 تنطلق امتحانات الثانوية العامة.

موعد بداية الترم الثاني

بينت وزارة التعليم أن فترة امتحان الفصل الدراسي الأول وكذلك الثاني تقع من ضمن الأيام الخاصة بالدراسة وهذا الأمر ينص عليه القانون، وبعد انتهاء اختبارات الفصل الأول يبدأ الفصل الدراسي الثاني بشكل مباشر بعد نهاية عطلة نصف العام في يوم السبت الذي يوافق 10 من فبراير لعام 2024 ويستمر هذا الترم حتى يوم الخميس الذي يوافق 6 من شهر يونيو لعام 2024، وبعد ذلك تبدأ الاختبارات الخاصة بنهاية العام في يوم السبت الذي يوافق 25 من شهر مايو لعام 2024.