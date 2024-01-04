أخيرًا هينزل .. رابط الدعم الاجتماعي المباشر بقيمة 500 درهم وكيفية التسجيل

لقد تم الكشف عن الموعد الذي يتعلق بنزول الدعم المباشر لشهر دجنبر، إذ إن أول دفعة من هذا الدعم التي تكون مقدمة من جانب الحكومة المغربية سيتم صرفها للأسر الفقيرة، وفيما يلي سوف نرفق لكم الموعد بالتفصيل الخاص بنزول هذا الدعم وكيفية التسجيل للاستفادة منه.

الدعم الاجتماعي المباشر

سوف يتم نزول هذا الدعم في اليوم الذي سيكون موافق الثامن والعشرين من شهر دجنبر الجاري، ومن الممكن ان يتم الاستفادة من هذا الدعم من خلال التسجيل لتلقي الدعم بكل سهوله ويسر باتباع الخطوات الاتية:

الانتقال للموقع الالكتروني الخاص بالدعم المغرب، من هنا.

تسجيل طلب الحصول على الدعم.

كتابة البيانات اللازمة النقر على زر تسجيل.

قيمة الدعم الاجتماعي المباشر

بين رئيس الحكومة بالمغرب السيد اخنوش ان تلك الاسر يكون المبلغ الخاص بالدعم المتعلق بها لن يكون اقل من 500 درهم مغربي وبدءا من ذلك الشهر وكذلك الأشهر المقبلة، سوف يتم تقديم ما يقرب من حوالي 500 درهم مغربي الى حوالي 1000 درهم مغربي للأسر.

لينك التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر

باستيفاء جميع الشروط ستتمكن من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر المقدم عبر منصة asd.ma في المغرب رابط و لينك التسجيل المتوفر للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، من هنا، ومن الجدير بالذكر أنه تعمل تلك المنصة على تيسير وتسريع عملية الحصول على الدعم المالي الضروري للأفراد والأسر في المغرب، وتعتبر Asd.ma منصة إلكترونية مهمة حيث توفر خدمات متنوعة مثل المساعدة المالية الشهرية للأسر ذات الدخل المحدود والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وبرامج اجتماعية أخرى.