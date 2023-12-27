مواعيد دخول حديقة الحيوان بالرياض عوائل 2024 .. وأسعار التذاكر

حديقة الحيوان بالرياض،تعتبر واحدة من أبرز الوجهات في المملكة العربية السعودية للعائلات، حيث تحتوي على مجموعة متنوعة من الحيوانات التي تجذب اهتمام السياح والزوار الذين يأتون من مختلف مناطق المملكة، يقصد الناس هذه الحديقة للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية المتعددة التي تُقدمها، مما يجعلها وجهة مثالية للترفيه والتعلم في آنٍ واحد.

حديقة الحيوان بالرياض

من خلال حديقة الحيوان في الرياض، يمكن الوصول إلى أدغال أفريقية مصغَّرة على الأراضي السعودية، حيث يتواجد مجموعة متنوعة من الحيوانات والطيور بأصنافها وأشكالها المختلفة، تضم الحديقة العديد من الكائنات الحية النادرة التي تواجه خطر الانقراض مما يجعلها محطة سياحية مميزة تتيح فرصة للاستمتاع بأوقات ممتعة ومثيرة للجميع، سواء كانوا أفراد العائلة أو الأصدقاء، تغطي مساحة الحديقة أكثر من 161 كيلومتر مربع وتضم مجموعة كبيرة من الحيوانات والطيور النادرة التي تواجه تهديد الانقراض.

مواعيد دخول حديقة الحيوان بالرياض عوائل 2024

من الإثنين إلى الخميس:

الفترة الأولى: من الساعة 8:30 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا.

الفترة الثانية: من الساعة 1:00 بعد الظهر حتى 6:00 مساءً.

يوم الجمعة:

فترة واحدة: من الساعة 1:00 بعد الظهر حتى 6:00 مساءً.

يوم السبت:

الفترة الأولى: من الساعة 9:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا.

الفترة الثانية: من الساعة 1:00 بعد الظهر حتى 6:00 مساءً.

يوم الأحد:

الحديقة مغلقة لأعمال الصيانة والتنظيف.

أسعار تذاكر حديقة الحيوانات الرياض 2024

تتباين أسعار تذاكر الدخول حسب الفئات العمرية والزوار، فمثلاً يمكن للبالغين دفع تكلفة الدخول بمبلغ معين، وقد تكون هناك تذاكر مخصصة للأطفال وربما تكون هناك تسهيلات للعائلات والمجموعات، وتُعتبر حديقة الحيوانات في الرياض مكانًا رائعًا للترفيه والاستمتاع بمشاهدة الحيوانات المتنوعة، مما يجعل الزوار يسعون للحصول على تذاكر الدخول للاستمتاع بتجربة مميزة في هذا المكان الجميل.