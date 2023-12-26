شروط التسجيل في بطاقة التموين بالعراق+ رابط وخطوات التقديم على البطاقة كل المحافظات

شروط التسجيل في بطاقة التموين بالعراق، تمثل البطاقة التموينية أهمية كبيرة للعديد من الأشخاص الراغبين في الحصول على السلع والمنتجات بأسعار مخفضة عن الأسعار التي يتم التعامل بها في المحلات والأسواق، فضلاً عن أن هذه البطاقة تُخفف بشكل كبير من ارتفاع الأسعار الكبير، وتعمل على توفير العديد من السلع والمنتجات، حتى أنه يمكن التقديم على البطاقة التموينية بشكل إلكتروني، كما سنوضحه لكم في السطور التالية، من أجل أن يتعرف عليها جميع المواطنين الراغبين في الحصول على البطاقات التموينية.

شروط التسجيل في بطاقة التموين بالعراق

جاءت أهم شروط التسجيل في بطاقة التموين بالعراق، وفقًا لما يلي:-

يجب أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

كذلك يجب وأن يكون مقيم في دولة العراق.

كما يجب وأن لا يكون لدى المتقدم أي أصول ذات قيمة عالية.

ألا يكون مسجل في برامج الرعاية الاجتماعية.

الإلتزام بالضوابط والمعايير المفروضة من قبل وزارة التموين.

رابط التقديم على بطاقة التموين بالعراق 2024

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل التقديم على بطاقة التموين بالعراق، وفقًا لما يأتي:-