OpenEMIS Core اوبن ايمس علامات الطلاب المدراس الحكومية والخاصة للعام 2023/2024 الأردن

الطلاب والطالبات في دولة الجزائر بالوقت الحالي يبحثون عن رابط اوبن ايمس علامات الطلاب المدراس الحكومية، وذلك من أجل الدخول إلى المنصة والاستعلام عن العلامات الخاصة بهم، وقد خصصنا مقال اليوم عبر موقعنا البديل، وذلك من أجل التعرف على خطوات الاستعلام عن علامات الطلاب بالخطوات، فكونوا معنا.

اوبن ايمس علامات الطلاب المدراس الحكومية

دشنت التربية والتعليم الأردنية منصة اوبن ايمس والتي أصبحت جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث من خلال هذا الموقع يمكن للطلاب والطالبات التعرف على علاماتهم للفصول الدراسية المختلفة، حيث هي منصة متاحة للطلاب بالمرحلة الابتدائية من الأول الابتدائي وللحادي عشر، ويمكن الاستعلام عن علامات الطلاب سيرًا على الخطوات التالية:

على الطالب/ة التوجه لموقع منصة اوبن ايمس التابعة للتربية والتعليم الأردنية.

بعد الدخول، سيتم توجيهك للملف الشخصي، والذي تختر منه طالب، والتي منها قائمة “أكاديمي”.

من ناحية اليسار اضغط على تقرير التقويم ومن بعدها ستظهر علامات الطالب وفقًا للرقم الوطني المسجل به على الموقع.

موعد إعلان نتائج الطلاب في الأردن 2024

وضحنا لكم رابط اوبن ايمس علامات الطلاب المدراس الحكومية وكيف يمكن الاستعلام عن علامات الطلاب، وبالنسبة لنتائج الطلاب، فيتم عرضها على أكثر من يوم، وذلك على حسب المرحلة، فكل مرحلة لها موعد إعلان للنتائج خاص بها، وذلك بمجرد أن تنتهي عملية التصحيح بالمرحلة يتم إعلان نتائجها من خلال المنصة، وتقرير التقويم هذا مخصص لكل طالب وبه العلامات التي حصل عليها في كل المواد الدراسية الذي تم امتحانه بها.