وزارة الداخلية العراقية تُطلق رابط الوجبة الجديدة من نقل النفوس عبر ca.iq استعلم الآن

كشفت وزارة الداخلية عن رابط الوجبة الجديدة من نقل النفوس، والتي تسعى لها الوزارة لأن هذه الخدمة تتيح العديد من الفرص للمواطنين من قيامهم بتغيير محل الإقامة أو العمل، كما يتم ذلك بسهولة ويسر دون الحاجة للذهاب إلى دائرة الأحوال المدنية، فهذه الخدمة تسهل على المواطنين الوقت والجهد من خلال إتاحة هذه الخدمة التقديم إلكترونيًا من خلال تسجيل طلبك على موقع حكومة المواطن الإلكترونية، ونحن سنتناول كل ما يتعلق بالوجبة الجديدة من نقل النفوس التي كشفت عنها وزارة الداخلية.

رابط الوجبة الجديدة من نقل النفوس

يمكنك الحصول على رابط الاستعلام عن أسماء نقل النفوس التي تم الإعلان عنها من قبل موقع وزارة الداخلية، كما يمكنك من خلال موقع وزارة الداخلية العراقية تنزيل كشوفات الوجبة الجديدة لعام ألفين وأربعة وعشرون ميلاديًا في كافة مدن ومحافظات العراق، وهذه هي الخطوات التي يجب إتباعها:

أولاً قم بالتوجه إلى موقع وزارة الداخلية العراقية.

ثانياً قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

وبعد ذلك انقر على خدمة نقل النفوس.

ثم أدخل كافة البيانات الشخصية المطلوبة من الاسم، ورقم الوجبة، والمحافظة التي تسكن فيها وغير ذلك، ويجب أن تتأكد من صحة هذه البيانات .

ثم انقر على كلمة (البحث).

تحث وزارة الخارجية بدولة العراق المواطنين العراقيين على اتخاذ الحذر عند إتباع الخطوات الصحيحة السابقة وذلك من خلال إدخال كافة البيانات الحقيقية بشكل صحيح وتقديم المستندات المطلوبة كاملة عند تسجيل طلب نقل النفوس.

مستندات استخراج كشوفات الوجبة الجديدة من نقل النفوس

المستندات المطلوبة لاستخراج كشوفات أسماء الوجبة الجديدة من نقل النفوس لكي تتمكن من تغيير الإسم أو اللقب أو محل الإقامة والعمل في القطاع الحكومي أو في بطاقة الهوية الشخصية يجب أن تقدم هذه المستندات كاملة، وهذه المستندات تكون كالآتي:

أولاً قم بإحضار بطاقة الهوية وتقديمها لمكتب الأحوال المدنية. ثانيا أحضر صورة من البطاقة السكنية للشخص المتقدم. يجب إرفاق صورة البطاقة التموينية للفرد المتقدم. يلزم إحضار البطاقة الانتخابية للمواطن الخاصة بتغيير الاسم أو اللقب.

يمكنك الاستعلام عن نتيجة المتقدمين الذين تم قبولهم والتي تكون النتيجة على هيئة وجبات في كشوفات (PDF) من خلال موقع الوزارة.