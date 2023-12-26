زاد بحوالي 70 جنيه|.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر الجديدة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا في التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، حيث وصلت إلى زيادة تقدر بنحو 70 جنيهًا في الفترة الأخيرة.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023

– سعر جرام الذهب عيار 24: سُجِّلَ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي عند 3805 جنيه.

– سعر جرام الذهب عيار 21: ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3330 جنيهًا.

– سعر جرام الذهب عيار 18: سُجِّلَ سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2854 جنيهًا.

– سعر جرام الذهب عيار 14: بلغ سعر جرام الذهب عيار 14، وفقًا لآخر تحديث، نحو 2226 جنيهًا.

– سعر الجنيه الذهب اليوم: وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 26640 جنيهًا.

ما هو سبب تذبذب سعر الذهب حتى الآن؟

وضحت الشعبة العامة للذهب أنه لا صحة عن توقف حركة البيع بالأسواق المحلية، مؤكدة أن التذبذب في الأسعار يعود لحركة تداول ناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية وتحوط المستثمرين، مع التأكيد على استمرار حركة البيع والشراء.

كما أن البيان أشار أيضًا إلى أن سرعة تغيّر الأسعار سببت ارتباكًا في بعض المحلات، ما أدى إلى تعليق البيع لبضع دقائق لضبط أسعار البيع والشراء، يُؤكد البيان من جديد عدم مسؤولية الشعبة عن المعلومات التي تنشرها المنصات الإلكترونية لتداول الذهب بخصوص الإعلان أو عدم الإعلان عن الأسعار.

وختم البيان بالتأكيد على استمرارية حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن التذبذب في الأسعار يعكس حالة من التداول النشط والاهتمام المتزايد بالذهب كاستثمار، كما ألمح البيان إلى توقعات بزيادة مرتقبة في الأسعار خلال الربع الأول من العام المقبل، نتيجة للتحولات العالمية والاستجابة للطلب الموسمي والتوقعات للعام الجديد.