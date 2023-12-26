اسماء الوجبة الاخيرة المشمولين بالرعاية الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023 موقع وزارة العمل العراقية PDF

أسماء الوجبة الأخيرة المشمولين بالرعاية الاجتماعية، هي من أكثر المواضيع التي زاد البحث عنها بشكل كبير خلال الفترة القليلة الماضية، فضلاً عن أن هذا البرنامج يعد من أهم البرامج الداعمة للعديد من المواطنين والفئات أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، بما يوفر لهم حياة كريمة ومستوى معيشي ملائم لجميع المتقدمين، كما يمكن القيام باستخراج كشوفات المشمولين في الوجبة الأخيرة، وفقًا لما نكشفه لكم في مقال اليوم.

أسماء الوجبة الأخيرة المشمولين بالرعاية الاجتماعية

حتى يسهل القيام باستخراج كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية في مختلف محافظات العراق، كما في الخطوات الأتيه:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

القيام بإدخال اسم المستفيد ورقم البطاقة.

بعد ذلك يتم التوجه إلى برنامج الرعاية الاجتماعية.

تحديد الوجبة التي عليها الدور.

كذلك يتم اختيار المحافظة التي ينتمي إليها المستفيد.

إدخال جميع التفاصيل المتعلقة باستخراج الكشوفات.

ليتم عرضها في النهاية.

شروط التسجيل بالرعاية الاجتماعية 2024 العراق

جاءت أهم شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة بمختلف محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-