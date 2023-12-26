بشرى سارة بزيادة نحو 814 دولاراً.. الكويت ترفع علاوة غلاء المعيشة

أقبل العديد من المواطنين في دولة الكويت على محركات البحث في منصة جوجل يتساءلون عن الأخبار التي تم تناولها في دولة الكويت اليوم والتي تحدثت عن الكويت ترفع علاوة غلاء المعيشة إلى نحو 814 دولاراً، وذلك بما يعادل مئتان وخمسين دينارًا كويتي، كما شغل عقولهم قرارات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن موافقتها أو رفضها لهذه الأخبار التي تم تداولها من قبل المواطنين العراقيين بما يشمل قرار الموافقة على رفع القرض الحسن من سبعة أمثال إلى خمسة عشر مثلا، لذا تابع معي لتصل إلى كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

الكويت ترفع علاوة غلاء المعيشة

كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الكويت عن قراراتها التي اتخذتها اللجنة خلال اجتماعها مساء الأحد، والتي تعلن فيه موافقتها على الاقتراح بقانون ارتفاع علاوة غلاء المعيشة إلى نحو ثمانمائة وأربعة عشر دولارًا أمريكي أي بما يعادل مئتان وخمسين دينارًا كويتي.