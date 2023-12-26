بشرى سارة بزيادة نحو 814 دولاراً.. الكويت ترفع علاوة غلاء المعيشة
أقبل العديد من المواطنين في دولة الكويت على محركات البحث في منصة جوجل يتساءلون عن الأخبار التي تم تناولها في دولة الكويت اليوم والتي تحدثت عن الكويت ترفع علاوة غلاء المعيشة إلى نحو 814 دولاراً، وذلك بما يعادل مئتان وخمسين دينارًا كويتي، كما شغل عقولهم قرارات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن موافقتها أو رفضها لهذه الأخبار التي تم تداولها من قبل المواطنين العراقيين بما يشمل قرار الموافقة على رفع القرض الحسن من سبعة أمثال إلى خمسة عشر مثلا، لذا تابع معي لتصل إلى كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.
الكويت ترفع علاوة غلاء المعيشة
كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الكويت عن قراراتها التي اتخذتها اللجنة خلال اجتماعها مساء الأحد، والتي تعلن فيه موافقتها على الاقتراح بقانون ارتفاع علاوة غلاء المعيشة إلى نحو ثمانمائة وأربعة عشر دولارًا أمريكي أي بما يعادل مئتان وخمسين دينارًا كويتي.
- كما أعلن النائب داود معرفي مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالعراق عن قرار موافقة اللجنة بالإجماع على قرار ارتفاع أمثال المعاشات التقاعدية، حيث تصل من سبعة أمثال إلى خمسة عشر مِثلاً وتكون من الراتب الخاص بالمواطن صاحب القرض، كما أوضحت أن يكون السداد بنسب مئوية متفاوتة تبدأ من عشرة بالمئة أو خمسة عشر بالمئة أو عشرين بالمئة، أو كما يقرر صاحب المعاش والاختيار متروك له،
- كما تمت الإشارة إلى أن الشخص الذي يسد المبلغ كاملاً، يستطيع وأيضا يسمح له بطلب قرض مرة أخرى، بالإضافة إلى أن يكون السداد بنسبة خمسة وعشرون بالمئة، وأشار إلى أن الحالات الخاصة القائمة عند صدور هذا القانون سيتم إعادة تسويتها وفقاً لأحكام هذه المادة.