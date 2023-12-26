“يا فرحة ما تمت” الذهب بـ 3800 جنيهًا.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وخبراء الاقتصاد يفشلون في تحليل السبب

ما زال الذهب في حالة ارتفاع جنوني من بداية هذا الشهر، وتخطية حاجز الـ 3800 جنيهًا، حيث إن هذا الإرتفاع جاء تزامنًا مع زيادة سعر الدولار في السوق السوداء بنحو 60 جنيه، حيث إن الإقبال على شراء الذهب كبير للغاية في الوقت الحالي، وهناك توقعات بأن يظل الإرتفاع مستمر، حتى أن عيار 21 الأكثر انتشارًا في محلات الصاغة سجل نحو 3330 جنيهًا، وجاءت أخر تحديثات لأسعار الذهب وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

تحديث أسعار الذهب الان

جاء أخر تحديث لأسعار الذهب في الوقت الحالي بمحلات الصاغة، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

جاء سعر عيار 24 عند 3806 جنيهًا.

كما وصل عيار 21 عند سعر 3330 جنيهًا.

إضافة إلى أن عيار 14 سجل نحو 2220 جنيهًا.

كما وصل الجنيه الذهب عند سعر 26640 جنيهًا.

سبب ارتفاع سعر الذهب

وفقًا لآراء خبراء الاقتصاد، فإن السبب وراء الارتفاع سعر الذهب هو زيادة الطلب على شراءه، ولأول مرة يفشلون في التحليل الصحيح وراء هذا الأرتفاع الكبير، إلا أن بعض تجار الذهب أكدوا بأن سبب ارتفاع أسعار المشغولات الذهبية هو زيادة سعر العملة الخضراء إلى 60 جنيهًا، وهذا أحد الأسباب التي تحدد قيمة الذهب، وكذلك وصوله على المستوى العالمي إلى أعلى مستوى وهو 2065 دولار أمريكي، فضلاً عن أن سعر الذهب مستمرًا إلى حد ما في العديد من الدول العربية مثل السعودية والكويت.