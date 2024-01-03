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الدفعة الجديدة 𝕊ℙ𝔸.𝔾𝕆𝕍.𝕀ℚ رابط التسجيل في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 عبر منصة مظلتي
استمارة الرعاية الاجتماعية
إهتم الكثير من المواطنين بأمر التسجيل في الرعاية الاجتماعية بالعراق، والتي تهتم برعاية المواطن الذي لا يملك راتبًا حكوميًا ولا يمتلك أى مصدر دخل أو مورد مالي يزيد على مبلغ الإعانة، تابع معي لمعرفة كل ما يهمك بخصوص هذا الموضوع بشكل من التفصيل والتفسير الدقيق في السطور التالية.
التسجيل في الرعاية الاجتماعية بالعراق
تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية هيئة الحماية الاجتماعية في العراق، استمارة التسجيل في الرعاية الإجتماعية في العراق، والتي تشمل تعهد للمواطن العراقي الذي يرغب في التسجيل، تعهد بصحة المعلومات والبيانات التي يقدمها وتعهداً بعدم امتلاكه مصدر دخل مالي أو راتب حكومي يتقاضاه من جهة حكومية ولا يملك أى مورد مالي يزيد على مبلغ الإعانة وخلاف ذلك يتعرض للمسائلة القانونية.
شروط التسجيل في الرعاية الإجتماعية
يقدم المواطن طلب الحصول على الإعانة ويكون مرفقا به المستندات الإثباتية التالية:
- بطاقة الهوية الشخصية أو البطاقة الموحدة أو هوية الأحوال المدنية لرب الأسرة وأفرادها بالإضافة إلى صورة حديثة لرب الأسرة فقط.
- تأييد سكن.
- يجب أن يرفق مع المستندات الإثباتية المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة الوثائق التالية:
- ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة يتم تقديم ما يؤيد شموله بقانون ذوي الإعاقة رقم (38 لسنة 2013).
- الأرملة تقوم بتقديم شهادة الوفاة مع صورة قيد من مديرية الأحوال المدنية.
- المطلقة تقوم بتقديم قرار بالطلاق مكتسب الدرجة القطعية مع صورة قيد من مديرية الأحوال المدنية وقرار حضانة الأبناء إن وجدوا في حضانتها.
- الفتاة الغير متزوجة دون خمسة وثلاثون عاماً، فاقدة الأبوين تقوم بتقديم تأييد من الوحدة الإدارية وبشهادة شاهدين بانعدام المعيل الشرعي.
- العزباء الغير متزوجة “من بلغت خمسة وثلاثون عاماً ودون خمسة وخمسون عاماً” تقوم بتقديم صورة قيد يؤيد الحالة الزوجية.
- العاجز بسبب المرض يقدم قرار طبي بعدم قدرته على العمل وعاجز الشيخوخة من بلغ خمسة وخمسون عاماً من العمر للنساء.
- اليتيم يقدم شهادة وفاة كلا الوالدين أو شهادة وفاة الأب أو ما يؤيد فقدانه مع حجة وصايا لأحد ذوي اليتيم من المحكمة المختصة.
- أسرة النزيل أو المودع تقدم قرار مكتسب الدرجة القطعية ومدة الحكم تزيد عن عام واحد.