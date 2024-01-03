الدفعة الجديدة 𝕊ℙ𝔸.𝔾𝕆𝕍.𝕀ℚ رابط التسجيل في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 عبر منصة مظلتي

إهتم الكثير من المواطنين بأمر التسجيل في الرعاية الاجتماعية بالعراق، والتي تهتم برعاية المواطن الذي لا يملك راتبًا حكوميًا ولا يمتلك أى مصدر دخل أو مورد مالي يزيد على مبلغ الإعانة، تابع معي لمعرفة كل ما يهمك بخصوص هذا الموضوع بشكل من التفصيل والتفسير الدقيق في السطور التالية.

التسجيل في الرعاية الاجتماعية بالعراق

تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية هيئة الحماية الاجتماعية في العراق، استمارة التسجيل في الرعاية الإجتماعية في العراق، والتي تشمل تعهد للمواطن العراقي الذي يرغب في التسجيل، تعهد بصحة المعلومات والبيانات التي يقدمها وتعهداً بعدم امتلاكه مصدر دخل مالي أو راتب حكومي يتقاضاه من جهة حكومية ولا يملك أى مورد مالي يزيد على مبلغ الإعانة وخلاف ذلك يتعرض للمسائلة القانونية.

شروط التسجيل في الرعاية الإجتماعية

يقدم المواطن طلب الحصول على الإعانة ويكون مرفقا به المستندات الإثباتية التالية: