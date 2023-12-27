واخيرا وحش سامسونج المنتظر .. الموعد .. مواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra

محبي الهواتف الذكية يحبون الاستطلاع على كل ماهو جديد وخاصة إذا تعلق الأمر بمواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra، الغني عن التعريف فقد وصل صيته إلى الحصول على جماهيرية ضخمة جداً في كافة أنحاء العالم. الهاتف من سلسلة سامسونج جلاكسي والمعروف عنها انها من أجود أنواع الهواتف الذكية في العالم، و لذلك تابع معي لمعرفة المميزات والمواصفات التي جعلت الجميع يقبل على شرائه، و سنوضح كل ذلك بالتفصيل الدقيق عن سعر الهاتف ومواصفاته في مصر والمملكة السعودية والدول العربية كافة.

مواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra

يمتاز هاتف سامسونج جلاكسي S24 بالعديد من المواصفات التي جعلته في المراكز الأولى على الساحة العالمية، و يتضمن الهاتف ما يلي:

المواصفات:-

معالج الهاتف من النوع Snapdragon 8 Gen 3 الاحدث من كوالكوم على عكس هاتف S24 وS24+ الذي يحوي معالج Exynos 2400.

يتوافر به 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

من أهم مميزات الهاتف انه يتميز بواجهة One UI 6.1 التي قامت بتطويرها شركة سامسونج.

يتميز المعالج بأنه قوي وذا حجم كبير ذات ذاكرة وصول عشوائية.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 14 منذ خروجه من الصندوق.

تتميز الشاشة بتقنية Super AMOLED بالإضافة لحجمها الكبير.

يأتي المعالج Snapdragon ثماني النواة.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل.

يتوفر أربعة كاميرات خلفية، كما ان الكاميرا الأساسية تتميز بدقة 200 ميجا بكسل.

تأتي البطارية بسعة خمسة آلاف ميللي أمبير وتتوفر بإمكانية تبريد الجهاز.

هذه الميزة تعد من أهم الميزات الموجودة في الهاتف وهي قدرتها القوية في مقاومة الماء والغبار.

موعد إطلاق سامسونج s24 ultra

أعلنت شركة سامسونج جلاكسي من خلال المؤتمر الذي عقدته عن نزول هاتف Samsung Galaxy S 24 Ultra الجديد والذي محدد أن يكون في بداية العام الميلادي من خلال شهر يناير لعام ألفين ثلاثة وعشرين.