اسعار الذهب اليوم فى مصر الان .. قفزة هائلة تخطت 3800 جنيه مصري للجرام

تطورات كبيرة تعرضت لها أسواق الذهب بجمهورية مصر العربية الفترة الأخيرة، وقفز الذهب بشكل جنوني الفترة الأخيرة، وهذا ما جعل المواطنين والمواطنات يتساءلون في الوقت الحالي عن اسعار الذهب اليوم فى مصر الان، ونوضح لكم أسعار الذهب اليوم بعد أن تخطت 3500 جنيه مصري، فدعونا نوضح لكم تفاصيل هذا الأمر.

اسعار الذهب اليوم فى مصر الان

قفزت أسعار الذهب قفزة كبيرة الساعات القليلة الماضية في سوق الذهب، حيث سجلت مستويات جديدة متخطيًا عيار 24 مبلغ 3800 جنيه مصري للجرام الواحد، حيث وصلت اليوم الأسعار للأسف لمستوى قياسي لم يصل له من قبل، ونستعرض لكم أسعار الذهب في موقعنا اليوم، والتي تأتي على النحو التالي:

سعر الذهب لعيار 18 سجل اليوم 2854 جنيه مصري.

سعر الذهب من عيار 12 سجل اليوم 1903 جنيه مصري.

سعر الذهب من عيار 21 وصل اليوم عند مبلغ 3330 جنيه مصري.

سعر الذهب لعيار 24 سجل اليوم مبلغ 3806 جنيه مصري.

سعر الذهب من عيار 22 سجل اليوم 3489 جنيه مصري.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

وضحنا لكم اسعار الذهب اليوم فى مصر الان، والجدير بالذكر أن سبب ارتفاع الذهب هو كثرة الشراء، وبالنسبة لأسعاره المذكورة بالأعلى فهي دون المصنعية ودون إضافة قيمة الدمغة والضريبة.

حيث أسعار المصنعية تبدأ من سعر 25 جنيه مصري على الجرام الواحد وتصل حتى مبلغ 200 جنيه مصري، حيث السعر يُحدده نوع جرام الذهب والمصنعية من تاجر إلى تاجر آخر، حيث الذهب إن كان سادة تنخفض سعر المصنعية الخاصة به، بينما إن كان منقوش أو إيطالي يزيد سعر المصنعية الخاصة بالذهب.