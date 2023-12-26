ظهور نتائج القبول المركزي الدور الثالث university.dirasat-gate.org كافة المحافظات بالعراق

ظهور نتائج القبول المركزي الدور الثالث، أصبحت هي أكثر اهتمامات الطلبة والطالبات في مختلف المحافظات، حيث إن هذه النتائج ينتظرها أكثر من 60 ألف طالب وطالبة، قاموا بتأدية امتحانات الدور الثالث من الصف السادس الإعدادي، حيث إن هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة لجميع الراغبين في التقديم إلى الجامعات والمعاهد الحكومية، ويمكن استخراج النتائج، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

ظهور نتائج القبول المركزي الدور الثالث

أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي في العراق، عن استقبال طلبات جميع الطلبة والطالبات لجميع الذين أنهو امتحانات الصف السادس الاعدادي الدور الثالث، وكان ذلك من يوم 15 إلى 23 من شهر ديسمبر، فضلاً عن أن إعلان جميع النتائج عقب الإنتهاء من مراجعة وفحص كافة الطلبات المقدمة، لكي يتمكن جميع الطلبة من استخراج النتائج الخاصة بهم، عبر موقع دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، كما سنوضحه لكم في الفقرة التالية.

استخراج نتائج القبول الدور الثالث 2024

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بإستخراج نتائج القبول المركزي للدور الثالث في جميع محافظات العراق، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-