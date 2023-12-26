هسةca.iq لينك كشوفات اسماء نقل النفوس وجبة يناير PDF موقع وزارة الداخلية بالعراق

يرغب العديد من المواطنين في مختلف محافظات العراق في كيفية استخراج كشوفات اسماء نقل النفوس التي تشمل جميع المشمولين في وجبات نقل النفوس، حتى أن وزارة الداخلية العراقية أطلقت رابط القيام بإستخراج الكشوفات بعد مراجعة جميع الطلبات المقدمة، والإلتزام الكامل بالشروط، فضلاً عن أن ذلك وفر على جميع الأشخاص الوقت والجهد المبذول في القيام بتغيير أسمائهم وألقابهم، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

مستندات نقل النفوس بالعراق 2024

من أجل القيام بتغيير الإسم واللقب الخاص بالمواطن في العراق، لابد من إحضار المستندات التي جاءت على النحو التالي:-

يجب أن يتم إحضار صورة من البطاقة السكنية.

كذلك يتم إرفاق صورة من البطاقة التموينية.

إحضار نسخة من البطاقة الإنتخابية الخاصة بالمتقدم.

إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي.

كيفية استخراج كشوفات نقل النفوس الوجبة الجديدة

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بإستخراج كشوفات اسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة بالعراق، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-