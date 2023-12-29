اكْتشــف هسه اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة جميع المحافظات موقع وزارة العمل | بحث مظلتي spa gov iq

هناك الكثير من المواطنين العراقيين الذين يقومون بالبحث عن أسماء الرعاية الاجتماعية اسماء الوجبة الاخيرة، كما أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية قد وفرت هذه الوجبة للأسر الفقيرة المحتاجة وذو الدخل المحدود لمواجهة الحياة الصعبة والظروف التي تمر بها البلاد من غلاء الأسعار وأزمات اقتصادية وغيرها من الأزمات الأخرى، وسوف نقدم لكم معلومات أكثر عن هذا الموضوع في الفقرات التالية تابعونا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بالكشف عن عدد المستفيدين من الوجبة الأخيرة التي قامت بإطلاقها في الفترة الماضية والذي قد بلغ عددهم نحو 70 ألف شخص من الجنسين النساء والرجال، بالإضافة إلى أن الرعاية تسعى بكامل جهدها لارسال المبالغ المالية إلى المستفيدين منها، من أجل تحسين حالتهم الاقتصادية، كذلك أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بأنه سيتم الكشف عن أسماء المشمولين في الوجبة في الوجبة في الأيام القادمة.

كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية اسماء الوجبة الاخيرة

يمكن الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية اسماء الوجبة الأخيرة عن طريق الدخول على الرابط التي قامت بتوفير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية من خلال اتباع الخطوات التالية :