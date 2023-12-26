اعـرف طريقة التسجيل في بطاقة التموين في العراق + شروط واوراق البطاقات التموينية الجديدة

يبحث الكثير من المواطنين داخل دولة العراق عن كيفية التسجيل في بطاقة التموين في العراق، حيث تعتبر بطاقة التموين إحدى برامج الدعم التي تقدمها الدولة لمواطنيها، كما أنه توفيرها بشكل إلكتروني عن طريق الانترنت وذلك من أجل التيسير على المواطنين ومواكبة التغييرات التكنولوجية في العصر الحالي وسوف نقدم لكم معلومات أكثر عن هذا الموضوع في الفقرات التالية تابعونا.

التسجيل في بطاقة التموين في العراق

يمكن للمواطنين التسجيل في بطاقة التموين العراقية حيث قامت وزارة التجارة العراقية بتوفير خدمة تفعيلها إلكترونيا لتوفير جهد المواطنين وذاك باتباع التالي:

أولاً سب تم الذهاب إلى موقع التسجيل في بطاقة التموين العراقي من خلال الرابط الخاص به.

بعد ذلك يتم الضغط على خدمة بطاقة التموين من القائمة الرئيسة الظاهرة أمام المواطن.

ثم يقوم المواطن بملئ الاستمارة الإلكترونية من خلال كتابة الاسم، ورقم الهوية، والعنوان، وتاريخ الميلاد.

هنا يتم ارسال صورة شخصية للمتقدم.

بعدها يتم النقر على كلمة إرسال الطلب.

شروط استحقاق التقديم في بطاقة التموين العراقية

لكي يتم التسجيل في بطاقة التموين في العراق والقبول فيها يجب توافر مجموعة من الشروط بالتقدم وهي كالتالي:

يشترط أن يكون المتقدم من أصل عراقي أو يكون ممتلكات للجنسية العراقية. يلزم أن يكون من المقيمين في العراق. يجب أن لا يكون مستفيد من اي برنامج دعم قد قدمته وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية. كما يجب أن يكون من الفئات التي تستحق الحصول على البطاقة التموينية.

الحالات التي لا يمكنها الحصول على البطاقة التموينية

توجد مجموعة من الفئات التي لا يمكنها الحصول على البطاقة التموينية وهي كالتالي: