تَـــوا فتح رابط الوجبة الجديدة من نقل النفوس ca.iq موقع وزارة الداخلية العراقية كُـل المحافظات

معدل البحث مرتفع جدا من قبل المواطنين العراقيين عن رابط الوجبة الجديدة من نقل النفوس، حيث قامت وزارة الداخلية بالعراق بتوفير رابط تحميل كشوفات أسماء نقل النفوس وذلك في كافة المحافظات العراقية، كما تعد هذه الخدمة إحدى الخدمات الهامة التي تم تقديمها للكثير من المواطنين، وسوف نقدم لكم معلومات أكثر عن هذا الموضوع في الفقرات التالية تابعونا.

رابط الوجبة الجديدة من نقل النفوس

يمكن للمواطنين الدخول على رابط الوجبة الجديدة من نقل النفوس من أجل تحميل كشوفات الأسماء وذلك باتباع التالي:

أولاً يجب الدخول إلى بوابة حكومة المواطن الإلكترونية العراقية. بعدها يتم النقر على خيار خدمة نقل النفوس. هنا يقوم المواطن بتحديد الوجبة والدفعة المراد الاستعلام عنها. ثم يتم كتابة جميع البيانات الخاصة بالمواطن بشكل صحيح. هنا يتم النقر على كلمة تحميل الكشوفات وبالتالي سيتم تحميها بكل سهولة ومن ثم يتم التعرف على البيانات التي تم تغييرها.

شروط نقل النفوس 2023 بالعراق

لكي يتم التسجيل في رابط الوجبة الجديدة من نقل النفوس يجب توافر مجموعة من الشروط لدي المتقدم ومن أهمها ما يلي:

يلزم أن يكون المتقدم لديه الجنسية العراقية.

كما يشترط أن يكون عمره 18 عام ليتم قبوله.

أن يكون من القائمين في دولة العراق

يجب تقديم موافقة من جهة العمل التي يعمل بها الموظف.

المستندات الخاصة بنقل النفوس في العراق

هناك بعض المستندات التي يجب توفيرها لكي يتم نقل النفوس من خلالها وهي كالتالي :