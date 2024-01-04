أولياء أمور مصر: هل تم تعديل جدول امتحانات القاهرة؟+ جدول امتحانات محافظة القاهرة 2024

هل تم تعديل جدول امتحانات القاهرة؟ سؤال هام جدا لدى كل أولياء أمور الطلاب في محافظة القاهرة، ويبحث الجميع عن إجابته، فقد تم الإعلان عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للعام الدراسي الحالي، لجميع صفوف النقل الإبتدائية والإعدادية.

هل تم تعديل جدول امتحانات القاهرة

هل تم تعديل جدول امتحانات القاهرة؟ بعد طرح جدول امتحانات الترم الأول للصف النقل قامت كثير من الأمهات بإبداء آرائهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ومجموعات أولياء الأمور في القاهرة ومصر على الفيس بوك، حيث تحدثوا عن ضيق الوقت وأن المدة المتبقية في الشهر الحالي غير كافية لمراجعة جميع أجزاء المنهج وحل أكبر قدر ممكن من الأسئلة والتدريب على الامتحانات، خاصة أن المناهج الدراسية للصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي طويلة وتحتاج لعدة أسابيع لمراجعتها، حيث وفقا للجداول التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم يتم عقد امتحانات الصفوف الابتدائية يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024 وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 10 يناير، وقد أكد مدير مديرية التربية والتعليم في القاهرة السيد أيمن موسى، أن الامتحانات تجرى في المواعيد التي حددتها الوزارة، ولا صحة لما تردد عن تعديل جدول الامتحانات لما تردد على ألسنة الكثير من أولياء الأمور.

جدول امتحانات محافظة القاهرة 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة عن جدول امتحانات الترم الأول وفقا للخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة للعام الدراسي الحالي، وفيما يلي مواعيد الامتحانات لكل صف دراسي.