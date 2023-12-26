شوف مخالفاتك المرورية.. الاستعلام عن المخالفات المرورية والغرامات في العراق+ دفع غرامة المرور إلكترونيًا

صرحت المديرية العامة للنقل التابعة لوزارة الداخلية العراقية عن وجود رابط إلكتروني وذلك من خلالة يتمكن المواطن الاستعلام عن غرامات المرور معينا لتحديد المخالفات المرورية بكل سهولة، علما بانة من خلال هذا الموضوع سنقوم بسرد كافة البيانات المتعلقة من كيفية الاستعلام عن الغرامات المرورية،ايضا طريقة دفع هذه الغرامة عبر منصة غرامة في العراق في السطور التالية تابعونا.

كيفية الاستعلام عن الغرامات المرورية في العراق

يرجي الدخول علي موقع مديرية المرور العامة الإلكتروني.

يجب دخول كافة البيانات كما موضح أمامك.

اضغط علي خانة البحث.

علي الفور سيتم عرض التفاصيل التي تتعلق برقم السيارة التي تم إدخاله.

طريقة دفع غرامة مالية منصة غرامة العراق

يرجي الدخول علي الموقع الرئيس لمنصة غرامة الإلكتروني.

قم بالنقر علي أيقونة المختصة بخدمة دفع مديرية المرور المالية.

ثم ادخل كافة البيانات المطلوب إدخالها من قبل العميل.

قم بتحديد طريقة دفع الغرامة.

بعد استكمال عملية دفع الغرامة سوف يتم إليك إيصال بهذا الدفع.

أخيرا قم بحفظ هذا الإيصال.

الخدمات التي تتيحها مديرية المرور العامة الغرامات في العراق