فتح تراخيص البناء في القرى والمدن في هذا الموعد في جميع المحافظات + أخبار مُبشرة بخصوص المباني

بعد انتظار طويل قد تم فتح تراخيص البناء ذلك القرار الذي انتظروه جميع المواطنين الراغبين في إنشاء المنازل الخاصة بهم حيث إن حالة وقف هذا الأمر أدى لغضب الكثير من المواطنين كون حلم جميع من يملكون الأموال ويرغبون في البناء أن يكون لهم منزل مستقل خاص بهم يحيون داخله في أمان، ومنها فقد تساءل الكثير من الأشخاص حول شروط البناء الجديدة من ناحية وكذلك خطوات التعرف على كيفية استخراج ترخيص البناء من ناحية أخرى.

فتح تراخيص البناء

إن التعديلات الحادثة في قانون البناء قد صبت في صالح جميع المواطنين الذين يرغبون في تشييد أماكنهم ومنازلهم بطريقة صحيحة، حيث إن الوقوع في دائرة القانون عادة ما يخلف العديد من المشاكل التي تحتاج المصالحات القانونية والتي تأخذ الكثير من الوقت والجهد وكذلك الأموال، علما بأن الكثير تساءل في لهفة حول شروط البناء الجديدة والتي من ضمنها البنود الخاصة بخطوة إعادة فتح تراخيص البناء التي صنفت ضمن أكثر القرارات انتظارا.

على أن تتلخص شروط البناء فيما يلي

فيما يخص شكل البناء، فإنه لا بد من أن يكون مكونا

من دور أرضي مع 4 طوابق، مع ضرورة ملاءمة المساحة مع مساحة الشارع.

لا بد من سرعة الحصول على طلب ترخيص للبناء من المركز التكنولوجي.

عليك إبلاغ المركز التكنولوجي قبل البناء بقرار الموافقة على الأقل بأسبوعين.

لا بد من تقديم صورة من شهادة الاستشاري.

يفضل أن يكون موجودا مع الراغب في البناء صورة من هوية المواطن وتكون سارية بالطبع.

عليك تقديم 3 نسخ من الرسومات الهندسية الخاصة بالموقع أو البناء.

كيفية الحصول على تراخيص البناء

كما نعلم أن الهدف من وضع التعديلات في أي قانون قائم هو استيعاب التطورات والاحتياجات الإنسانية داخل كل قانون على حدى حتى يحصل المواطن على حقوقه كاملة، والدليل على ذلك أن تعديلات قانون البناء قد أوضحت لنا خطوات استخراج تراخيص البناء والتي تتلخص فيما يلي