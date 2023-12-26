عاجل وكالة تعليق الدراسة في السعودية تعلن عن حقيقة تعليق الدراسة غدا

يعلن أيضا مرصد الأرصاد الجوية في المملكة العربية السُّعُودية عن حالة الطقس غدا، فيشير إلى توقع سقوط أمطار غدا على بعض مناطق المملكة، لذلك يتساءل الكثيرو عن توقعات قرارات وزارة التعليم في المملكة، فهل سيتم أخذ القرار بتعليق الدراسة غدا على أن يكون التدريس عبر الإنترنت من خلال منصة مدرستي، أم ستكون الدراسة غدا بالمدارس والأمر لا يستدعي تعليق الدراسة غدا في المدارس، هذا ما سنبينه عبر تقريرنا.

حقيقة تعليق الدراسة غدا في السُّعُودية

أعلن مركز الأرصاد الجوية على سقوط أمطار متوسطة تكون على المناطق التالية:

القصيم

حائل

الباحة

عسير

جَدَّة

الحدود الشِّمالية

القنفذة

مكه المكرمة

المدينة المنورة

الطائف

ولكن مع استمرار سقوط الأمطار والمصاحبة بسوء حالة الطقي على العديد من المناطق في المملكة العربية السُّعُودية، لم يتم تعليق الدراسة حتى الآن من قبل وزارة التعليم السُّعُودية، فكما عهدنا على أن الوزارة لا تأخذ قرار تعليق الدراسة إلا عند التأكد من حدوث خطورة على حياة الطلاب، لذلك فغدا حتى الآن يوم دراسة عادي.

ما هي أجازات الفصل الدراسي الثاني لمراحل التعليم في المملكة؟

تم الإعلان من قبل على مواعيد أجازات الفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السُّعُودية من قبل وزارة التعليم وتم جزء من هذه الإجازات والباقي على النحو التالي: