النسخة الأولي .. موعد مباراة الأهلي ضد فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري

تأهل فريق الأهلي إلى المباراة النهائية لكأس السوبر المصري لكرة القدم بنسختها الجديدة، حيث يواجه في هذا اللقاء فريق مودرن فيوتشر، حيث تقام المباراة النهائية حاليًا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتشهد المنافسة بين الفريقين إثارة وتنافساً كبيرين على اللقب، ويترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة بفارغ الصبر لمعرفة من سيتوج باللقب ويحقق الفوز في النسخة الأولي من بطولة السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي ضد فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري

يتم إقامة مباراة النهائي بين الأهلي وفريق مودرن فيوتشر في كأس السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يحدد اللقاء يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023، من المتوقع أن يكون هذا النهائي محط أنظار عشاق كرة القدم، حيث سيتنافس الفريقان على اللقب في إطار منافسات تلك البطولة الرياضية المثيرة.

مباراة الأهلي وفيوتشر

تمكن فريق الأهلي من التأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد أن تغلب على منافسه سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدف نظيف في المباراة نصف النهائي، في الوقت نفسه نجح فريق مودرن فيوتشر في حجز مكانه في النهائي بعد فوزه على فريق بيراميدز بركلات الترجيح، في مباراة كانت مثيرة ومليئة بالتنافس.

يعكس تأهل هذين الفريقين إلى المباراة النهائية جاهزيتهما للمنافسة على اللقب، ومن المتوقع أن يكون النهائي مثيرًا ومليئًا بالتحديات والإثارة.