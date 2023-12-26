جميع حلقات Tom & Jerry: تردد قناة توم وجيرى الجديد 2024 على النايل سات

تردد قناة توم وجيرى الجديد 2024، ونعدها من اهم قنوات الأطفال في اخر السنوات وتنافس اكبر محطات أفلام الكارتون وحازت القناة على أعلي نسب مشاهدة بين باقى القنوات منذ أنطلقها على الأقمار الصناعية، وهى قناة متخصصة في عرض أفلام وجميع حلقات مسلسل الكرتون الشهير توم وجيرى والذي يدور حول مغامرات الشيقة بين القط في الفار والتي يحبها الكبار قبل الصغار، كما أن القناة تعرض مجموعة من أفلام ديزنى الشهر وأغاني الأطفال الجديد والقديم، واليك تردد قناة توم وجيرى الجديد لعام 2024

تردد قناة توم وجيرى الجديد 2024

تحظى قناة توم وجيرى على أعلي نسب مشاهدة سنويا ضمن اكثر قنوات الطفال متابعة في الشرق الأوسط، وبالأخص في جمهورية مصر العربية، وهى تقدم إلي الأطفال مجموعة من البرامج والأفلام التعليمية المبسطة بالإضافة إلي المحتوى ألترفهيي الذي تعرضه من أفلام الكارتون وأغاني الأطفال التي تناسب جميع الأعمار وتراعى العادات العربية وقيم الاسرة المصرية، ومن هنا نالت القناة على شهرتها منذ انطلاقها، واشهر ما تعرضه القناة هو أفلام ديزنى للكرتون الشهيرة والتي تقوم القناة بعمل مونتاج جديد إليه كي لا تتضمن على أي مشاهد دخيلة على أخلاقيات أو العادات العربية، وبذلك تطمئن بشكل كامل على أطفال أثناء تابعتها.

تردد قناة توم وجيرى النايل سات

نتقل إشارة تردد قناة توم وجيرى الجديد 2024 على القمر الصناعى النايل سات فقط عبر البيانات التي عليك تطبيقها بشكل صحيح أثناء البحث عن تردد القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك: