“عشان ميضحكش عليك” تعرف على أسعار العملات في مصر (الدولار، الدرهم، الدينار)

اسعار العملات في مصر، يتساءل عدد كبير من المواطنين في مصر عن الأسعار التي يتم بها تداول العملات الأجنبية المختلفة في السوق المصري وتختلف أسعار البيع والشراء الخاصة بالعملات المختلفة الموجودة في البنوك المصرية لذلك سوف نقوم بتوضيح جميع اسعار العملات في مصر وذلك وفقًا لما يقوم البنك المركزي بتحديده من أسعار.

اسعار العملات في مصر

شهد سعر الدولار استقرارًا كبيرًا وذلك في مقابل الجنيه وأيضًا الأسعار الخاصة بتداول العملات الأجنبية الأخرى ظلت محافظة على على المستويات الأخيرة التي شهدتها وذلك لجميع العملات العربية والأجنبية وسجلت أسعار العملات.

يتم تداول الدولار الأمريكي بسعر بيع 30.85 جنيه وسعر شراء 30.75.

اليورو هو أحد العملات الأجنبية التي يتم تداولها في السوق المصري حيث يتم شراؤه بسعر 33.43 جنيه ويتم بيعه بسعر 33.92.

أسعار العملات الأخرى في مصر

الجنيه الاسترليني هو من العملات التي توجد في السوق المصري والتي يتم تداولها بكثرة وسعر الشراء له هو 38.78 جنيه وسعر البيع هو 39.38.

الدينار الكويتي يتم شراؤه في السوق المصري بسعر 99.31 بينما يتم بيعه بسعر 100 جنيه.

سعر الشراء الذي يتم به تداول الريال السعودي هو 8.19 بينما يتم البيع بسعر 8.22.

السعر الذي حدده البنك المركزي من أجل شراء الدرهم الإماراتي هو 8.38 جنيه ويكون سعر البيع 8.40 جنيه.

ختاماً لموضوعنا اسعار العملات في مصر، فقد وزضحنا لكم محبي موقع البديل اسعار أشهر العملات المتداولة في الأسواق التجارية.