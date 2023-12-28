“شوف اسمك” رابط منصة مظلتي لاستخراج اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

رابط منصة مظلتي، هي من أكثر المنصات التي يبحث المواطنين في العراق عن الرابط الخاص بها حيث يساهم التسجيل بها في معرفة النتائج التي توضح أسماء المواطنين الذين تم قبولهم من أجل الحصول على الدعم الذي تقوم الحكومة العراقية بتقديمه للمواطنين الذين يستحقون الاستفادة من هذا الدعم مما يجعلنا نقوم بتوضيح كل ما يتعلق برابط منصة مظلتي.

رابط منصة مظلتي

يعد الدعم الذي تقوم الحكومة العراقية من أشهر البرامج وهو يتم تقديمه للأسر الذي تكون في أشد الحاجة إلى توافر الدعم المالي وذلك في ظل الظروف المالية الصعبة التي تعاني منها البلاد في الوقت الراهن ومنصة مظلتي هي واحدة من المنصات الشهيرة التي اشتهرت في الفترة الأخيرة.

من أجل دعم الأسر العراقية الفقيرة ماديًا مما يساعدهم على تلبية وتوفير الاحتياجات الأساسية التي يحتاجون إليها وقد قامت الوزارة المسؤولة بوضع مجموعة من الشروط المختلفة والخطوات اللازمة.

طريقة الاستعلام عن الدعم

لكي يتم معرفة جميع الشروط والإجراءات الخاصة بالحصول على الدعم يجب الدخول إلى الرابط المخصص من أجل منصة مظلتي والقيام بمجموعة من الخطوات المختلفة.

الانتقال إلى الموقع الذي تم تخصيصه من أجل المنصة.

تحديد برنامج الدعم الخاص بالرعاية الاجتماعية.

اختيار التبويب الخاص بالاستعلام عن النتائج التي تتعلق بالرعاية الاجتماعية..

الانتظار فترة قليلة حتى يتم ظهور الكشف التي يحتوي على الأسماء التي تم قبولها في منصة مظلتي.

بذلك نكون وضحنا لكم رابط منصة مظلتي للاستعلام عن اسماء المشمولين في الوجبه المعلن عنها من قبل الوزارة.