“رسمياً” جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2023/2024

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي، الجدول الخاص بالامتحانات التي يقوم الطلاب في الصف الثالث من المرحلة الإعدادية بأدائها من أهم الأشياء التي تشغل بال الكثير من الطلاب في المرحلة الإعدادية وذلك في جميع المحافظات المصرية وذلك بالتزامن مع نهاية الفصل الأول وانطلاق الاختبارات الخاصة بهذا الفصل مما تسبب في تزايد التساؤل عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي

يستطيع الطالب المقيد في الصف الثالث من المرحلة التعليمية الإعدادية بسهولة من خلال الإدارة التعليمية التي يتبع إليها الطالب وقد كشفت وزارة التعليم في مصر أن فترة الاختبارات التي تتعلق بمنتصف العام سوف تظل مستمرة لمدة أسبوعين.

يحصل الطلاب بعد الانتهاء من هذه الاختبارات سوف يحصل الطلاب على العطلة الخاصة بمنتصف العام والاختبارات التي يؤديها الطلاب في الشهادة الإعدادية من أهم الاختبارات التي يقوم الطلاب بأدائها حيث أنها تقوم بتحديد مصير الطلاب لذلك يسعى الطلاب النجاح في اجتياز هذه الاختبارات والحصول على أعلى المعدلات من أجل الالتحاق بمرحلة الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية.

جدول امتحانات الترم الأول

الجداول التي يتم وضعها من أجل تحديد الخطة الزمنية التي تسير وفقها عملية الاختبارات في المواد الدراسية المختلفة وقد يختلف جدول الامتحانات باختلاف المحافظات حيث تقوم المديرية المسؤولة عن التعليم في كل محافظة من المحافظات المختلفة بوضع الجداول الخاصة بالامتحانات لجميع المراحل التعليمية ومن ضمنها الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية محافظة القاهرة: