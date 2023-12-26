رابط التسجيل في البطاقة التمونية في العراق وأهم الشروط التي وضعتها وزارة التجارة للحصول على الخدمة

البطاقة التمونية العراقية الموحدة مشروع مقدم من قبل وزارة التجارة العراقية لتوفير السلع الغذائية على البطاقة التمونية بأسعار منخفضة نظرا لارتفاع الأسعار الشديد الذي يسود البلاد، وقامت الوزارة بوضع ضوابط لهذه الخدمة المقدمة لفئة معينة من المواطنين، وهم الذين تنطبق عليهم شروط ومعايير الخدمة التي وضعتها الوزارة، ومن خلال الأسطر التالية نتعرف على هذه الشروط وكيفية الحصول على البطاقة التموينية إلكترونيًا.

ما هي خطوات التسجيل في البطاقة التموينية الإلكترونية؟

يستطيع جميع المواطنين العراقين التسجيل في البطاقة التموينية الإلكترونية من خلال التطبيق الذي وفرته الوزارة تسهيلًا على المواطنين، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التجارة العراقية، أو صفحة البطاقة التمونية، وحمل التطبيق الخاص بالتسجيل في البطاقة. بعد فتح التطبيق اضغط على رابط التسجيل في البطاقة التموينية الإلكترونية. يطلب منك تعبئة نموذج التسجيل بكتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة. ارفع صورة حديثة لصاحب البطاقة. اضغط على تسجيل.

بعد ذلك يتم مراجعة طلب التسجيل الخاص بك من قبل وزارة التجارة العراقية، وفي حالة استيفاءك لجميع الشروط، سيتم الموافقة على إصدار البطاقة التموينية الإلكترونية لك.

ما هي شروط الحصول على البطاقة التمونية العراقية؟

قامت وزارة التجارة العراقية بوضع مجموعة من الشروط والمعايير للبطاقة التمونية الإلكترونية الموحدة، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على البطاقة عراقي الجنسية. كما يشترط في المتقدم أن يكون مقيمًا إقامة دائمة في العراق. لا يكون المتقدم مستفيدًا من الدعم الذي تقدمة الرعاية الاجتماعية.

في حالة استيفاء المتقدم هذه الشروط يمكنه التوجه إلى موقع البطاقات التمونية والتسجيل كما سبق وبينا للحصول على البطاقة التمونية.