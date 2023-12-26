“مترجمة للعربية” حلقة مسلسل عثمان الجديدة 2024 تابع أقوى أحداث الحلقة الجديدة

ارتفعت معدلات البحث الإلكتروني عن البحث علي الترددات والقنوات التي تبث من خلالها مسلسل المؤسس عثمان، حيث يتابعه العديد من المواطنين لأنه من اشهر المسلسلات التركية التاريخية من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم الترددات والقنوات الناقلة لهذا المسلسل في السطور التالية تابعونا.

مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامسة

يعد مسلسل مؤسس عثمان من اشهر المسلسات التي تعرض تاريخ الدولة العثمانية من أحداث تاريخية والتي أسس الدولة هو عثمان بن ارطغرل، حيث يستطيع مشاهدي ومتابعي هذا المسلسل تنزيل القنوات والترددات بكل سهولة علي الجهاز الخاص بة ابقوا معانا.

قناة الفجر الجزائرية

قناة الفجر الجزائرية عبر العرب سات

التردد الخاص بالقناة:11034.

معدل الترميز27500.

معامل الاستقطاب:عمودي.

قناة الفجر الجزائرية عبر النايل سات

التردد:12034.

معامل الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز:27500.

قناة atv

التردد الخاص بالقناة:10796.

معدل الترميز:27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: النايل سات.

قناة فور شباب

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد:11682.

معدل الترميز:27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

قناة اليرموك

التردد: 11678.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز:27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

قناة النور

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز:27500.

التردد: 11958.

معدل الاستقطاب: افقي.

قناة الصعايدة

التردد: 11177.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: التايل سات.

معدل الاستقطاب: عمودي.

قناة الشرق