“رسمياً” جدول امتحانات نصف العام بالعراق.. التقويم الخاص بالعام الدراسي في العراق

جدول امتحانات نصف العام بالعراق، أصدرت وزارة التعليم في العراق بيان رسمي تقوم فيه بالتوضيح عن المواعيد التي يبدأ فيها الطلاب بإجراء الاختبارات الخاصة بانتهاء الفصل الأول وقامت الوزارة بتوضيح الضوابط التي تسير عملية الاختبارات اعتمادًا عليها وذلك لجميع المراحل التعليمية المختلفة من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الجامعية ويتساءل الطلاب العراقيين عن جدول امتحانات نصف العام بالعراق.

جدول امتحانات نصف العام بالعراق

قامت وزارة التعليم بتوضيح الموعد الخاص بالجدول التي تعقد وفقه الاختبارات الخاصة بتقييم فهم واستيعاب الطلاب للمناهج الدراسية التي قام الطالب بتعلمها خلال فترة الترم الأول من العام الدراسي ومن المقرر أن يبدأ الطلاب بأداء الاختبارات في اليوم السابع والعشرين من شهر يناير القادم من 2024 وسوف تنتهي هذه الاختبارات في تاسع أيام شهر فبراير الذي يليه وذلك لجميع الطلاب المقيدين في المراحل التعليمية المختلفة.

التقويم الخاص بالعام الدراسي في العراق

قد كشفت وزارة التعليم في بداية العام الدراسي عن التقويم الزمني الذي يسير وفقه العام الدراسي وذلك من أجل أن يقوم الطلاب بمعرفة التي يتم تنظيم وترتيب العام الدراسي بناءًا عليها حيث أوضحت الوزارة أن العام الدراسي يتكون من فصلين وتستمر الدراسة خلالهم فترة 35 أسبوع وذلك مع إضافة الأيام التي يحصل فيها الطلاب على العطلات الرسمية والأسبوعية المختلفة مع تحديد المواعيد الخاصة بالاختبارات في نهاية كل من الفصلين الأول والثاني مع ذكر المواعيد التي تبدأ فيها الفصول الدراسية.

بذلك نكون قد وضحنا لكم جدول امتحانات نصف العام بالعراق، التقويم الخاص بالعام الدراسي في العراق.