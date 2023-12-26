“من هنا” خطوات الاستعلام عن نتائج الدورة الثالثة بالثانوية العامة 2023
نتائج الثانوية العامة الدورة الثالثة، يهتم كثير من الطلاب في فلسطين معرفة النتائج الخاصة بالدورة الثالثة من الاختبارات التي تتعلق بالدورة الثالثة من مرحلة البكالوريا التعليمية وقد كشفت الوزارة المختصة عن أن النتائج الخاصة بالبكالوريا سوف يتم الاعلان عنها في جميع محافظات دولة فلسطين وتم ذكر أن نسبة النجاح هذا العام قد بلغت 67% مما شهد ارتفاع في نسبة النجاح وسوف يتم الكشف عن نتائج الثانوية العامة الدورة الثالثة.
نتائج الثانوية العامة الدورة الثالثة
كانت وزارة التعليم بالكشف عن والإعلان عن النتائج التي حصل عليها الطلاب خلال الدورة الثالثة من امتحانات مرحلة البكالوريا وذلك في الفروع المختلفة لمرحلة الثانوية العامة وذلك في اليوم السابع عشر من نوفمبر ويتم حساب معدل الطالب من خلال حساب النسبة التراكمية التي حصل عليها الطالب خلال الدورات الثلاث.
الاستعلام عن نتائج الدورة الثالثة بالثانوية العامة
ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال الموقع الخاص بالوزارة وأداء مجموعة من الخطوات البسيطة والتي تساعد الطلاب في الحصول على النتائج.
- الانتقال إلى الموقع الرسمي المخصص لوزارة التربية والتعليم في فلسطين.
- القيام بتحديد الصفحة الخاصة بمعرفة النتائج التي حصل عليها الطلاب في مرحلة التوجيهي.
- تسجيل رقم جلوس الطالب في المكان المخصص من أجل ذلك الغرض.
- تحديد تبويب البحث.
- يتم ظهور النتيجة التفصيلية التي حصل عليها الطالب.
- يجب الاحتفاظ بالنتيجة الخاصة بالطالب من خلال القيام بعملية طباعتها لحين الحاجة إليها.