“من هنا” خطوات الاستعلام عن نتائج الدورة الثالثة بالثانوية العامة 2023

نتائج الثانوية العامة الدورة الثالثة، يهتم كثير من الطلاب في فلسطين معرفة النتائج الخاصة بالدورة الثالثة من الاختبارات التي تتعلق بالدورة الثالثة من مرحلة البكالوريا التعليمية وقد كشفت الوزارة المختصة عن أن النتائج الخاصة بالبكالوريا سوف يتم الاعلان عنها في جميع محافظات دولة فلسطين وتم ذكر أن نسبة النجاح هذا العام قد بلغت 67% مما شهد ارتفاع في نسبة النجاح وسوف يتم الكشف عن نتائج الثانوية العامة الدورة الثالثة.

نتائج الثانوية العامة الدورة الثالثة

كانت وزارة التعليم بالكشف عن والإعلان عن النتائج التي حصل عليها الطلاب خلال الدورة الثالثة من امتحانات مرحلة البكالوريا وذلك في الفروع المختلفة لمرحلة الثانوية العامة وذلك في اليوم السابع عشر من نوفمبر ويتم حساب معدل الطالب من خلال حساب النسبة التراكمية التي حصل عليها الطالب خلال الدورات الثلاث.

الاستعلام عن نتائج الدورة الثالثة بالثانوية العامة

ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال الموقع الخاص بالوزارة وأداء مجموعة من الخطوات البسيطة والتي تساعد الطلاب في الحصول على النتائج.