رابط استمارة التطوع جهاز مكافحة الارهاب العراقي وشروط التطوع كما أعلنها الجهاز

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عن قَبُول التقديم لدفعة جديدة من المتطوعين، وقد حدد شروط لمن يريد التقدم للخدمة في الجهاز لابد من الاطلاع عليها والتأكد من استكمالها قبل التقدم، كما أعلن أن موعد التقدم سيبدأ في تمام الساعة 8 صباحًا يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023 على أن ينتهي التقديم في تمام الساعة 12 مساء يوم الخميس 28 ديسمبر 2023، ليتم بعد ذلك عمل قرعة إلكترونية لاختيار المتطوعين المستكملين للشرط.

ما هي شروط التطوع في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي؟

تتضمن الشروط التي وضعها جهاز مكافحة الإرهاب للقبول في الدفعة الجديدة للمتطوعين ما يلي:

لابد أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، ومن أبُّ وأم عراقيين. لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 30 عام. سلامة المتقدم من الأمراض الجسدية والعقلية. حسن أخلاق المتقدم وحسن سمعته. حصول المتقدم على الشهادة الابتدائية على الأفل. أن يكون المتقدم مستوفيا شروط اللِّيَاقَة البدنية.

ما هي طريقة التقديم في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي؟

لكي تقوم بالتقدم في الدفعة الجديدة التي أعلن عنها جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عليك اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الصفحة الرسمية لجهاز مكافحة الإرهاب، والمعدة للتقدم، مع الأخذ في الاعتبار بأن الصفحة عليها ضغط تحميل عالي جدا. يتطلب منك تسجيل الدخول عن طريق إدخال رَقَم هاتفه الشخصي. ومن ثم قم بتعبئة الاستمارة الإلكترونية، حيث يطلب منك إدخال بيانات موضحة في دليل التقدم. بعد ملئ الاستمارة والتأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة، انتقل إلى الخطوة التالية. قم بإرفاق جميع المستندات المطلوبة، كما هو موضح في استمارة التقدم. بعد الانتهاء اضغط على “إرسال الطلب”.

ما هي المستندات المطلوبة في التقدم لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي؟

يتطلب للتقدم في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي المستندات التالية: