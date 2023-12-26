«عاجل»..رسمياً إجازة الأحد والإثنين الأسبوع المقبل بأمر من البنك المركزي.. اعرف السبب حالاً

قام البنك المركزي المصري بإصدار قرار تعطيل العمل بكافة البنوك الموجودة داخل جمهورية مصر العربية يومي الأحد والإثنين بمناسبة نهاية السنة المالية للبنوك العاملة في مصر لهذا يرغب عدد كبير من المواطنين معرفة تفاصيل أكثر عن هذا القرار وهو ما سنتحدث عنه خلال هذا التقرير بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى التي تتعلق بالموضوع.

إجازة الأحد والإثنين الدام بقرار من البنك المركزي

بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية قرر البنك المركزي تعطيل العمل بالجهاز المصرفي اعتبارا من الحادي والثلاثون من شهر ديسمبر الجاري الموافق يوم الأحد بالإضافة إلى يوم الاثنين الموافق الأول من يناير 2024.

وأوضح البنك المركزي أنه سوف يتم استئناف العمل في البنوك صباح يوم الثلاثاء الموافق الثاني من شهر يناير 2024 وعلى ذلك فإن العاملين بالبنوك سوف يحصلون على إجازة أربعة أيام متواصلة تبدأ من يوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من ديسمبر 2023 الجاري وتنتهي يوم الاثنين الموافق الأول من يناير 2024.

ما هي السنة المالية في مصر

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن ما هي السنة المالية في مصر حيث أجابت الحكومة المصرية أن المقصود بالسنة المالية هي فترة 12 شهرا تعمل خلالها المؤسسة والتي تستخدم في حساب الميزانية إلى جانب الأرباح والخسائر التي تمت خلال العام كما يستخدم البعض السنة المالية لاغراض ضريبية.

متي تبدأ السنة المالية

تختلف السنة المالية من مؤسسة لأخرى ولكن ما يتم الاتفاق عليه أن السنة المالية تحتوي على أثنى عشر شهرا مكتملين فالبعض يقرم حساب السنة المالية من اول شهر يناير حتى نهاية شهر ديسمبر وأخري يقومون بحساب السنة المالية ابتداء من يونيو والانتهاء في يوليو للعام الذي يليه وهكذا.