«اعرف نصيبك ودعمك».. وزارة التموين توضح نصيب 4 أفراد من التموين مع بداية عام 2024 وتعلن أسعار السلع التموينية

يحمل عدد كبير من مواطني جمهورية مصر العربية البطاقات التموينية التي يمكن عن طريقها الحصول على الخبز والسلع الغذائية اللازمة بسعر مدعم من وزارة التموين والتجارة الداخلية لهذا يسأل هؤلاء المواطنين عن ما هو نصيب أربع أفراد من التموين وهو ما سنتعرف عليه في هذا التقرير هذا بالإضافة إلى معرفة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024.

نصيب 4 أفراد من التموين

يرغب العديد من مالكي البطاقات التموينية معرفة نصيب أربع أفراد من التموين الأمر الذي جعل وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم توضيح هذا الأمر مؤكدة إلى أن الفرد الواحد المسجل في بطاقة التموين يحصل على زجاجة واحدة من الزيت بحجم 800 مللي وعلى هذا فإن نصيب الأربع أفراد من الزيت هو عدد 4 زجاجات، بينما يحصل الفرد علي عدد 2 كيلو جرام من السكر الأبيض وعلى هذا يحصل عدد 4 أفراد مقيدين في بطاقة التموين من السكر على عدد 8 كيلو جرام ، كما أوضحت الوزارة أن الفرد في بطاقة التموين يحصل على كيلو جرام واحد من الأرز وعلى ذلك فإن عدد 4 أفراد يحصلون على عدد 4 كيلو جرام من الأرز.

أسعار السلع الغذائية في المنافذ التموينية

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإعلان قائمة أسعار السلع الغذائية داخل منافذ التموين والتي جاءت على النحو التالي: