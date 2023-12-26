«اعرف نصيبك ودعمك».. وزارة التموين توضح نصيب 4 أفراد من التموين مع بداية عام 2024 وتعلن أسعار السلع التموينية
يحمل عدد كبير من مواطني جمهورية مصر العربية البطاقات التموينية التي يمكن عن طريقها الحصول على الخبز والسلع الغذائية اللازمة بسعر مدعم من وزارة التموين والتجارة الداخلية لهذا يسأل هؤلاء المواطنين عن ما هو نصيب أربع أفراد من التموين وهو ما سنتعرف عليه في هذا التقرير هذا بالإضافة إلى معرفة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024.
نصيب 4 أفراد من التموين
يرغب العديد من مالكي البطاقات التموينية معرفة نصيب أربع أفراد من التموين الأمر الذي جعل وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم توضيح هذا الأمر مؤكدة إلى أن الفرد الواحد المسجل في بطاقة التموين يحصل على زجاجة واحدة من الزيت بحجم 800 مللي وعلى هذا فإن نصيب الأربع أفراد من الزيت هو عدد 4 زجاجات، بينما يحصل الفرد علي عدد 2 كيلو جرام من السكر الأبيض وعلى هذا يحصل عدد 4 أفراد مقيدين في بطاقة التموين من السكر على عدد 8 كيلو جرام ، كما أوضحت الوزارة أن الفرد في بطاقة التموين يحصل على كيلو جرام واحد من الأرز وعلى ذلك فإن عدد 4 أفراد يحصلون على عدد 4 كيلو جرام من الأرز.
أسعار السلع الغذائية في المنافذ التموينية
قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإعلان قائمة أسعار السلع الغذائية داخل منافذ التموين والتي جاءت على النحو التالي:
- سعر كيلو السكر 12.60 جنيه.
- سعر كيلو الأرز المعبأ 12.60 جنيه.
- سعر زجاجة الزيت زيت خليط وزن 800 مللي 30 جنيهًا.
- سعر كيس المكرونة وزن 800 جم 13.00 جنيه.
- سعر كيس المكرونة وزن 400 جم 6.5 جنيه.
- سعر المسلى صناعي وزن 800 جم 36 جنيهًا.
- سعر العدس المجروش وزن 500 جم 21 جنيهًا.
- سعر نصف كيلو الفول المعبأ 9.00 جنيهات.
- سعر کیس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.
- سعر اللبن الجاف 125 جم 25.5 جنيه.
- سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا 3.75 جنيه.
- سعر المربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.
- سعر علبة التونة المفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.
- سعر كيلو الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 18.00 جنيه.
- سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.
- سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.
- سعر البسكويت يوليوز سادة بجنيه ونصف.
- سعر البسكويت يوليوز ويفر بأنواعه 2.75 جنيه.
- سعر البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.
- سعر كيس الصلصة وزن 300 جم 8 جنيهات.
- سعر باكو الشاي ناعم وزن 40 جم 5 جنيهات.
- سعر علبة البسكويت بوو بأنواعه 3.75 جنيه.