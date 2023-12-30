اعرف سعر المواد الغذائية.. أسعار السلع التموينية شهر يناير 2024 وموعد صرف السلع التموينية الشهر القادم

مع ارتفاع أسعار الكثير من السلع الغذائية هذه الفترة في الأسواق يرغب عدد كبير من المواطنين الحاملين للبطاقات التموينية معرفة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024 الأمر الذي جعل وزارة التموين والتجارة الداخلية الإعلان عن هذه الأسعار وهو الذي سوف يكون مجال حديثنا اليوم في هذا التقرير بالإضافة إلى موعد صرف السلع التموينية الشهر القادم.

أسعار السلع التموينية شهر يناير 2024

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024 والذي جاءت كما يلي:

سعر كيلو السكر 12.60 جنيه.

سعر زجاجة الزيت زيت خليط وزن 800 مللي 30 جنيهًا.

سعر كيس المكرونة وزن 800 جم 13.00 جنيه.

سعر كيس المكرونة وزن 400 جم 6.5 جنيه.

سعر المسلى صناعي وزن 800 جم 36 جنيهًا.

سعر العدس المجروش وزن 500 جم 21 جنيهًا.

سعر نصف كيلو الفول المعبأ 9.00 جنيهات.

سعر کیس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.

سعر اللبن الجاف 125 جم 25.5 جنيه.

سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا 3.75 جنيه.

سعر المربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.

سعر علبة التونة المفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.

سعر كيلو الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 18.00 جنيه.

سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.

سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.

سعر البسكويت يوليوز سادة بجنيه ونصف.

سعر البسكويت يوليوز ويفر بأنواعه 2.75 جنيه.

سعر البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

سعر كيس الصلصة وزن 300 جم 8 جنيهات.

سعر باكو الشاي ناعم وزن 40 جم 5 جنيهات.

سعر علبة البسكويت بوو بأنواعه 3.75 جنيه

موعد صرف السلع التموينية لشهر يناير 2024

يهتم العديد من المواطنين الذين يمتلكون بطاقات التموين بموعد صرف السلع التموينية لشهر يناير 2024 حيث أجابت وزارة التموين والتجارة الداخلية على هذا السؤال مشيرة إلى أنه يستطيع حاملى البطاقات التموينية صرف السلع التموينية الخاصة بشهر يناير 2024 بداية من يوم الاثنين الموافق 1 من يناير 2024 مؤكدة إلى أن عملية الصرف متاحة طوال الشهر.